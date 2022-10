gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Quizás te suenen estas locuciones provenientes del latín, Memento Mori, Tempus Fugit y Carpe Diem. En este artículo trato de profundizar en ellas y comprobar el efecto que tienen en mi vida. Te darás cuenta del enorme impacto positivo que pueden tener en tu vida diaria si las tienes realmente presentes y reflexionas sobre ellas.

¿Qué es Memento Mori?

Memento Mori proviene del latín y significa «Recuerda la muerte» o «Recuerda que morirás».

Su origen viene de la Antigua Roma, donde un siervo dijo esta frase a un general que desfilaba victorioso por las calles de Roma, para que no cayese en la soberbia. Recuerda que eres un hombre, no un Dios, y morirás.

Y es que, hasta el más grande muere. Yo moriré, y tú morirás.

Memento mori no tiene por qué verse como algo que nos cause tristeza, sino que nos anime a vivir. A que no caigamos en una vida estática, conformista y aburrida.

¿Qué es Tempus Fugit?

Tempus Fugit podría traducirse como «El tiempo escapa» o «El tiempo huye». Su origen deriva de un verso del poeta latino Virgilio, hace ya más de dos mil años.

Este concepto hace referencia al fugaz paso del tiempo, algo que se acrecienta con la edad y tiene todo el sentido del mundo:

Cuando tienes 18 años, un año supone un 5.5 por ciento de tu vida, una gran parte de ella donde han pasado cosas que te han marcado, por lo que le das más importancia. Tendrás asociados grandes recuerdos a cada año.

En cambio, cuando tienes 65 años, un año supone apenas un 1.5 por ciento de tu vida. La mayoría de años serán vacíos y no recordarás que haya pasado nada concreto importante. Sientes que los años cada vez pasan más rápido. Tempus Fugit.

¿Qué es Carpe Diem?

Quizás la más famosa (y explotada) de las tres, Carpe Diem viene a decir «Aprovecha el día» o «Vive el momento».

En distintas épocas históricas se ha interpretado de manera diferente. En la Edad Media, por ejemplo, tenía mucha relación con Memento Mori: «Vive el momento porque vas a morir pronto». Y más teniendo en cuenta la esperanza de vida de aquella época.

Durante el Renacimiento, se enfocó más a la belleza: «Vive el momento porque vas a envejecer pronto». Hoy en día envejecemos bastante mejor, tenemos gimnasios a partir de 20 euros al mes y clínicas de botox en cada ciudad.

En nuestra época se suele emplear Carpe Diem para recordarnos que hay que «Vivir el presente».

Aprende a valorar tu vida y tu tiempo

A mí por lo general no me gusta cuando se abusan de Memento Mori, Tempus Fugit y Carpe Diem, dado que pierden el sentido. Suelo huir de todo lo que me huela a auto-ayuda barata o filosofía vacía.

Pero estas frases te pueden poner en tu sitio, como me ponen a mí muchas veces cuando me pongo a reflexionar sobre ellas. Especialmente cuando paso por un momento complicado.

Al fin y al cabo, es la máxima que dirige nuestras vidas, la verdad incuestionable y creo que todos estamos de acuerdo: Vamos a morir, el tiempo vuela y hay que aprovecharlo.

Pero no nos quedemos en la superficie y vamos a intentar ahondar en el tema, hacer realmente una reflexión profunda.