Memoria e identidad

La gente ya no puede realizar cálculos mentalmente, porque está acostumbrada a pulsar un botón, y esto acabará por atrofiar el órgano de la memoria entre los más jóvenes, puntualizó Umberto Eco

Hace una semana, citando al extinto filósofo italiano, Nuccio Ordine, compartimos una columna titulada “Sociedad desmemoriada”. Hoy, retomamos el tema atendiendo a otro también extinto autor italiano, el semiólogo y filósofo, Umberto Eco, quien falleció hace 10 años, el 19 de febrero.

En una entrevista publicada en la Jornada Semanal, Eco lamentó que estábamos viviendo en una sociedad sin memoria. Señaló que Isaac Asimov, narrador de literatura fantástica, ya había anticipado en un relato titulado: “La sensación de poder”, que durante un suceso bélico se congelaron todas las computadoras y se buscó con urgencia a la única persona en el mundo que todavía sabía de memoria las tablas de multiplicar.

Puntualizó que se trataba de un texto profético: “La gente ya no puede realizar cálculos mentalmente, porque está acostumbrada a pulsar un botón, y esto acabará por atrofiar el órgano de la memoria entre los más jóvenes. Es algo que se puede constatar a cada momento. Mis colegas me dicen que a estas alturas los estudiantes de la última generación, después de tomar media hora de clase, ya no pueden recordar lo que se comentó a menos que hayan tomado nota: ya no recuerdan nada. Hace algún tiempo, en una carta a un sobrino imaginario, entre los consejos que le daba para afrontar el futuro estaba el que también le daría a una persona mayor para evitar el Alzheimer: aprenderse un poema de memoria todos los días para mantener en buena forma este órgano fundamental”.

Especificó que no puede existir identidad sin memoria: “Nosotros, en la medida en que podemos decir “yo”, somos nuestra memoria... Esto hace que nuestra vida sea fascinante, porque a medida que avanzamos, a medida que nos hacemos mayores, recuperamos viejos recuerdos”.

¿Ejercito y mantengo activa mi memoria? ¿Preservo mi identidad?