La memoria y el silencio son dos grandes ausentes que George Steiner deploraba en los métodos de enseñanza. No defendía la memoria por el solo hecho de memorizar cualquier dato, sino por preservar la tradición, la poesía.

Preocupado por las tendencias en la enseñanza actual, expresó: “La crisis de la educación occidental es fundamentalmente una crisis de memoria y el vigor de la memoria sólo puede sostenerse allí donde hay silencio”.

Para Steiner era inconcebible que un alumno no pudiera memorizar un poema: “El homenaje más grande que cualquier ser humano puede hacer a una poesía o un pequeño texto en prosa que ama es aprenderlo de memoria. No con la cabeza, sino con el corazón, la expresión es de vital importancia”.

En efecto, Steiner subrayó que al memorizar un poema, pasaba a formar parte de nosotros y se podía mantener un diálogo constante con la obra, además de que entraba a formar parte de nuesra biblioteca interna, que nadie, jamás, podría arrebatarnos ya.

Por desgracia, acotó, los avances tecnológicos actuales tienden a disminuir, cuanto no a erradicar, el ejercicio de los “músculos de la memoria”. Empero, aclaró, no es lo mismo acceso que posesión. Es decir, se puede tener claro el camino en un mapa, pero no es la misma experiencia que haberlo recorrido. Por eso mismo, subrayó que el conocimiento que está en la red, aunque podamos consultarlo, permanece fuera de nosotros.

Aclaró: “Por eso lamento tanto el que no se aprenda nada de memoria. Aprender de memoria significa, en primer lugar, trabajar con un texto de una forma absolutamente excepcional. Lo que uno ha aprendido de memoria cambia con uno mismo, y la persona se transforma con ello, a su vez, a lo largo de toda la vida”.

¿Ejercito memoria y silencio?