Librazo

Este libro acabo de comprarlo en una venta de garaje de unos vecinos, tras haberlo extraviado por algunos decenios. Se me hace que algo quiere decirme; espero no mostrarme demasiado lejano de las enseñanzas de este emperador estoico de hace 2 mil años. Memorias de Adriano (1951), de Marguerite Yourcenar, soberbiamente traducido por Julio Cortázar (prueba de que el argentino era mucho mejor traductor que autor, cosa que le ocurre a tantos indigestados de intelecto y ayunos de capacidad narrativa: Sartre, Sábato, Lacan, Onetti, Foucault, Fuentes, Derrida y demás clan de egos torpes). Ese libro (que le llevó a la autora 10 años escribir) fascinó a toda una generación de mis contemporáneos.

Citas

“Parte de nuestros males proviene de que hay demasiados hombres vergonzosamente ricos o desesperadamente pobres”.

“Sufro menos y la vida se vuelve casi dulce. No me enojo ya con los médicos; sus tontos remedios me han condenado, pero nosotros tenemos la culpa de su presunción y su hipócrita pedantería; mentirían menos si no tuviéramos tanto miedo de sufrir”.

“El porvenir del mundo no me inquieta; dejo hacer a los dioses; la vida es atroz y lo sabemos. Pero precisamente porque espero poco de la condición humana, los periodos de felicidad, los progresos parciales, los esfuerzos de reanudación y continuidad, me parecen otro tantos prodigios que casi compensan la inmensa acumulación de males, fracasos, incuria y error”.

“Vendrán las catástrofes y las ruinas; el desorden triunfará, pero también, de tiempo en tiempo, el orden. La paz reinará otra vez entre dos periodos de guerra. No todos nuestros libros perecerán”.

“Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos”.