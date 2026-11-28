En México, las cifras oficiales de seguridad muestran disminuciones importantes en los delitos, pero también inconsistencias que las autoridades no explican. Mientras tanto, las conferencias matutinas se han convertido prácticamente en el único referente de información gubernamental, desplazando los mecanismos de transparencia

En México, las cifras de seguridad parecen contar historias distintas. Mientras el Gobierno federal anuncia disminuciones importantes en los homicidios, otros registros oficiales muestran comportamientos difíciles de explicar. El problema no es solo que existan diferencias entre las estadísticas, sino que las instituciones responsables de producirlas tampoco ofrecen información suficiente para entenderlas. En un país atravesado por la violencia, resulta preocupante que no tengamos elementos para conocer su verdadera dimensión y evaluar los resultados de las políticas públicas. La reciente actualización de las cifras del Inegi ofrece un ejemplo. Durante 2025, el instituto contabilizó 29,488 homicidios, mientras que las fiscalías reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 24,348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Una diferencia de más de 5,000 registros que, aunque puede explicarse parcialmente por las distintas metodologías, merece una aclaración. Sobre todo porque la brecha se ha ampliado: pasó de poco más de 1,600 registros en 2023 a más de 5,000 en 2025. Y no es la única cifra que llama la atención. Entre 2024 y 2025, los asesinatos reportados al SESNSP disminuyeron 21 por ciento, mientras que los homicidios registrados por el Inegi bajaron 12 por ciento. En contraste, las víctimas clasificadas en otros delitos contra la vida aumentaron, las muertes por accidentes apenas disminuyeron y los registros anuales de personas desaparecidas se mantuvieron alrededor de los 11,000. Sabemos que estos indicadores no miden exactamente lo mismo y que sus variaciones no tienen por qué ser idénticas. Pero sus diferencias plantean preguntas legítimas sobre la clasificación de los delitos y la calidad de los registros. Que disminuyan los homicidios es una buena noticia; lo que necesitamos saber es qué explica esa disminución y qué está pasando con las demás formas de violencia.

Situaciones que deberían ser revisadas y explicadas por las autoridades

Precisamente para identificar estos comportamientos, la organización Causa en Común desarrolló un Sistema de Alertas de Incidencia Delictiva. A partir de registros oficiales y otras fuentes, hemos señalado variaciones atípicas, posibles reclasificaciones, indicios de subregistro y formas de presentar las cifras que pueden distorsionar su interpretación. No pretendemos demostrar irregularidades con una alerta, sino identificar situaciones que deberían ser revisadas y explicadas por las autoridades. Sin embargo, conseguir esas explicaciones suele ser más complicado que identificar las inconsistencias. Buena parte del problema está en las fiscalías estatales, responsables de registrar y clasificar los delitos. Pero la Federación tampoco puede desentenderse: el SESNSP recibe, integra y publica la información nacional, por lo que también debería contribuir a identificar comportamientos atípicos y solicitar las aclaraciones correspondientes. Publicar cifras mensualmente es indispensable, pero no suficiente. La opacidad, además, va mucho más allá de los delitos. Ni siquiera sabemos con certeza cuántos policías estatales y municipales hay en el país. Algunas entidades reservan esa información por motivos de seguridad, incluso ante el Inegi. Pero si conocer el número de policías representa un riesgo, ¿por qué otras 31 entidades sí pudieron proporcionarlo? Algo similar ocurre con categorías como otros delitos contra la vida: ¿qué explica que algunas entidades reporten miles de víctimas y otras ninguna? ¿Cómo puede un estado registrar cientos de casos en un año y prácticamente desaparecerlos de sus estadísticas al siguiente? Estas preguntas forman parte de un problema más amplio. En su reciente informe, “Esa visible oscuridad: la desinformación sobre temas de seguridad”, Causa en Común analizó las declaraciones sobre seguridad realizadas en las conferencias matutinas de la Presidenta entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, y presentó 396 solicitudes de información para verificar su contenido.

Mientras más bajan los delitos, más preguntas nos quedan