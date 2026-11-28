En México, las cifras de seguridad parecen contar historias distintas. Mientras el Gobierno federal anuncia disminuciones importantes en los homicidios, otros registros oficiales muestran comportamientos difíciles de explicar. El problema no es solo que existan diferencias entre las estadísticas, sino que las instituciones responsables de producirlas tampoco ofrecen información suficiente para entenderlas. En un país atravesado por la violencia, resulta preocupante que no tengamos elementos para conocer su verdadera dimensión y evaluar los resultados de las políticas públicas.
La reciente actualización de las cifras del Inegi ofrece un ejemplo. Durante 2025, el instituto contabilizó 29,488 homicidios, mientras que las fiscalías reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 24,348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Una diferencia de más de 5,000 registros que, aunque puede explicarse parcialmente por las distintas metodologías, merece una aclaración. Sobre todo porque la brecha se ha ampliado: pasó de poco más de 1,600 registros en 2023 a más de 5,000 en 2025.
Y no es la única cifra que llama la atención. Entre 2024 y 2025, los asesinatos reportados al SESNSP disminuyeron 21 por ciento, mientras que los homicidios registrados por el Inegi bajaron 12 por ciento. En contraste, las víctimas clasificadas en otros delitos contra la vida aumentaron, las muertes por accidentes apenas disminuyeron y los registros anuales de personas desaparecidas se mantuvieron alrededor de los 11,000.
Sabemos que estos indicadores no miden exactamente lo mismo y que sus variaciones no tienen por qué ser idénticas. Pero sus diferencias plantean preguntas legítimas sobre la clasificación de los delitos y la calidad de los registros. Que disminuyan los homicidios es una buena noticia; lo que necesitamos saber es qué explica esa disminución y qué está pasando con las demás formas de violencia.
Precisamente para identificar estos comportamientos, la organización Causa en Común desarrolló un Sistema de Alertas de Incidencia Delictiva. A partir de registros oficiales y otras fuentes, hemos señalado variaciones atípicas, posibles reclasificaciones, indicios de subregistro y formas de presentar las cifras que pueden distorsionar su interpretación. No pretendemos demostrar irregularidades con una alerta, sino identificar situaciones que deberían ser revisadas y explicadas por las autoridades.
Sin embargo, conseguir esas explicaciones suele ser más complicado que identificar las inconsistencias. Buena parte del problema está en las fiscalías estatales, responsables de registrar y clasificar los delitos. Pero la Federación tampoco puede desentenderse: el SESNSP recibe, integra y publica la información nacional, por lo que también debería contribuir a identificar comportamientos atípicos y solicitar las aclaraciones correspondientes. Publicar cifras mensualmente es indispensable, pero no suficiente.
La opacidad, además, va mucho más allá de los delitos. Ni siquiera sabemos con certeza cuántos policías estatales y municipales hay en el país. Algunas entidades reservan esa información por motivos de seguridad, incluso ante el Inegi. Pero si conocer el número de policías representa un riesgo, ¿por qué otras 31 entidades sí pudieron proporcionarlo? Algo similar ocurre con categorías como otros delitos contra la vida: ¿qué explica que algunas entidades reporten miles de víctimas y otras ninguna? ¿Cómo puede un estado registrar cientos de casos en un año y prácticamente desaparecerlos de sus estadísticas al siguiente?
Estas preguntas forman parte de un problema más amplio. En su reciente informe, “Esa visible oscuridad: la desinformación sobre temas de seguridad”, Causa en Común analizó las declaraciones sobre seguridad realizadas en las conferencias matutinas de la Presidenta entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, y presentó 396 solicitudes de información para verificar su contenido.
Los resultados son preocupantes: solo una cuarta parte recibió información. En más de la mitad de los casos, las autoridades respondieron con enlaces a las mismas conferencias que habían dado origen a las solicitudes. Y entre las respuestas que sí contenían información, seis de cada diez diferían de lo declarado públicamente.
Es decir, cuando intentamos verificar lo que se anuncia desde la tribuna presidencial, las instituciones frecuentemente nos remiten a las propias declaraciones. La conferencia termina convirtiéndose en fuente y respaldo de sí misma.
Esta práctica no comenzó con la actual administración. Durante el sexenio anterior, las conferencias matutinas adquirieron un papel central en la comunicación gubernamental, particularmente en materia de seguridad. Su continuidad bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum confirma que se ha normalizado un modelo en el que las declaraciones del Ejecutivo desplazan a los documentos y las respuestas institucionales. Las conferencias pueden servir para informar, pero no deberían sustituir los mecanismos de transparencia.
Ante esta situación, el trabajo de organizaciones civiles, periodistas, académicos y colectivos de víctimas resulta indispensable para contrastar información, documentar inconsistencias y visibilizar realidades que no siempre aparecen en las estadísticas. Sin embargo, ninguna de estas tareas debería sustituir las obligaciones del Estado.
Las disminuciones en los delitos son buenas noticias cuando reflejan mejoras reales, pero no pueden convertirse en argumentos para descalificar las dudas. La transparencia no consiste únicamente en publicar cifras, sino en permitir que sean comprendidas, contrastadas y cuestionadas.
Porque las preguntas siguen acumulándose: ¿Qué explica la disminución de los delitos si las fiscalías siguen enfrentando carencias para investigar? ¿Qué ocurre con las personas detenidas que presume el gobierno? ¿Cómo saber si el fortalecimiento de las policías ha contribuido a reducir los homicidios, si ni siquiera sabemos cuántos agentes tenemos?
Al parecer, mientras más bajan los delitos, más preguntas nos quedan.
La autora: Nancy Canjura es maestra en gobierno y asuntos públicos y politóloga por la UNAM. Especialista con más de diez años de experiencia en seguridad, violencia y políticas públicas, es miembro de la red AMASSURU de mujeres en seguridad e investigadora en la organización Causa en Común. X: @canjural