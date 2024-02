david@bufetealvarez.com

Como dicen, ‘más vale un mal arreglo que un buen pleito’ y la Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias busca no malos arreglos, sino buenos arreglos. Esperemos que el esfuerzo para que los medios alternativos de solución de controversias contribuyan al objetivo para el que fueron creados, no se vea obstaculizado por abogados empeñados en llevar todo a juicio, ni se caiga en trámites a los que realmente no se les ponga interés.