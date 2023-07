amparocasar@gmail.com

Aquellos que creyeron que la Oposición no tendría posibilidad alguna de entrar en zona de competencia, simplemente se equivocaron. De ahí que en el discurso celebratorio del 1 de julio haya construido un enemigo a vencer, aunque ese enemigo no pertenezca a ningún partido político, no pretenda puesto alguno, no tenga detrás de sí a quienes quiera que sean ‘los traficantes de influencia y políticos corruptos del antiguo régimen’ y no sea obedecido por los sumisos ‘encargados de partidos, abogados marrulleros, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos’.