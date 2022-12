Menú a base de plantas en hospitales

SinEmbargo.MX

Hace algunos años tuve un accidente y estuve internada en el hospital. A la hora de pedir la comida sabía que podría ser complejo armar un menú que se adaptara a mis necesidades. Por lo regular analizo el menú, veo que ingredientes se pueden retirar (carnes, huevo, quesos, etc) y adapto los platillos ya establecidos en lugar de pedir uno nuevo. Nos dimos cuenta que a muchos alimentos simples les añadían lácteos que fácilmente podrían ser omitidos, pero no existía una opción vegetariana o vegana por default. Me parece impresionante que sabiendo el impacto que nuestros hábitos de consumo pueden tener en nuestra salud, los hospitales siguen sin actualizarse.

Cada vez hay más estudios que demuestran que adoptar una alimentación basada en plantas puede prevenir e incluso revertir enfermedades. Este tipo de alimentación no es una fórmula mágica, ya que hay otros factores a considerar que pueden impactar a cada persona tales como los factores ambientales, genéticos y nuestra actividad física.

Se ha documentado que las personas veganas tienen en promedio:

¾ –½ tasas más bajas de padecer presión arterial alta

Menos riesgo de padecer diabetes tipo 2

15 – 20 por ciento menos riesgo de padecer distintos tipos de cáncer