Mercado de valores: buenas noticias

Es una extraordinaria noticia que el Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) haya alcanzado hitos históricos en el financiamiento de empresas en México, destacando un crecimiento sostenido durante 2025 y un arranque de 2026 sin precedentes

Se podría decir que la modernidad económica comienza en 1602, cuando la Compañía Holandesa de las Indias Orientales funda la primera Casa de Bolsa en Amsterdam.

Con ello se otorgó a los ciudadanos comunes, la posibilidad de ser accionistas de una compañía privada organizada por terceros y a ésta la posibilidad de financiarse sin tener que endeudarse.

El experimento fue exitoso y por ello fue emulado por toda las economías en donde prevalece la propiedad privada y el libre mercado.

La historia registra como grandes y numerosos proyectos empresariales que cambiaron el rumbo de la humanidad, fueron posibles gracias a la suscripción pública de capital.

En México se adoptó este paradigma con la formación en 1894 de la Bolsa Nacional, primera institución bursátil formal en México, antecedente directo de la actual Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Hay que decir que, por una serie de razones, en nuestro País no se ha desarrollado en su máximo potencial el mercado de valores. Por poner un ejemplo con una economía no muy diferente a la nuestra, el mercado bursátil brasileño tiende a ser, al menos, el doble o hasta el triple de grande que el mercado mexicano. En 2024-2025, la capitalización bursátil de Brasil ha mostrado niveles superiores a los 900 mil millones de dólares, mientras que la mexicana suele rondar los 500 mil millones de dólares.

Por eso es una extraordinaria noticia que el Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) haya alcanzado hitos históricos en el financiamiento de empresas en México, destacando un crecimiento sostenido durante 2025 y un arranque de 2026 sin precedentes. En efecto, la BMV inició el año 2026 marcando el mejor arranque en su registro histórico para el mercado de deuda. A tal grado que las colocaciones de deuda en el primer bimestre crecieron más de un 640 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, el financiamiento alcanzó una cifra de 111 mil 025 millones de pesos mediante 20 emisiones de largo plazo. Esta cifra superó incluso las proyecciones iniciales del Grupo BMV para todo el primer trimestre, que estimaban alcanzar los 100 mil millones de pesos. Febrero de 2026 fue un mes clave con 17 emisiones por 96 mil 272 millones de pesos, lideradas por el regreso de Pemex al mercado local, tras seis años de ausencia, además de relevantes colocaciones de Bimbo y BBVA.

El récord de 2026 se construye sobre un año 2025 de alta actividad, pues el índice bursátil (S&P/BMV IPC) cerró el 2025 con 21 máximos históricos, alcanzando niveles superiores a los 60 mil puntos en diversas ocasiones. De la misma manera, la BMV incrementó su valor de capitalización en 147 mil 562 millones de dólares durante 2025, posicionándose en el lugar 6 mundial de bolsas con mejores ganancias ese año.

No hay duda que todavía hay un trecho largo que caminar, pero se están dando pasos consistentes para que más empresas, incluidas las PyMES puedan acceder al financiamiento entre el gran público inversionista.

Vale decir, que el crecimiento de las empresas y la creación de más oportunidades de trabajo, no sólo depende del mercado de valores, pues se requiere de otros incentivos como los que se incluyen en las iniciativas que he presentado en el Congreso de la Unión en apoyo al emprendimiento, y desde luego, de mejorar la certidumbre jurídica. Por lo pronto, hay que felicitar al grupo BMV por su indiscutible logro y aportación a un desarrollo inclusivo en nuestro País.

–

El autor es abogado y Diputado federal.