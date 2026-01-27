Metales preciosos en máximos

Los metales preciosos continuaron destacando en medio de la creciente preocupación geopolítica y la incertidumbre política. El precio del oro superó los 5 mil 100 dólares por onza troy ayer y la plata alcanzó los 105.7 dólares por onza troy. El repunte de los metales preciosos pone de relieve la demanda sostenida de coberturas ante la incertidumbre política, las preocupaciones sobre el dominio fiscal y las crecientes dudas sobre la independencia de la Reserva Federal.

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria mixta, aunque mayormente positiva, para las principales bolsas de valores del planeta. El SP500 y el Nasdaq subieron por cuarta sesión consecutiva, antes de una apretada agenda de resultados y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal a finales de esta semana. Los gigantes tecnológicos Apple, Microsoft, Meta Platforms y Tesla publicarán sus últimos resultados financieros trimestrales a finales de esta semana. Otras empresas importantes que presentarán sus resultados estos días son UnitedHealth, Visa, Mastercard, Caterpillar, Boeing, AT&T, Starbucks, Exxon Mobil y Chevron.

Vemos que la temporada de reportes corporativos ha comenzado con fuerza, destacando el primer lote de informes de 62 empresas que mostró un crecimiento interanual de las ganancias del 17.5 por ciento, con un aumento del 7.7 por ciento en los ingresos. Paralelamente, los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga sin cambios la tasa de interés de referencia más adelante en la semana, tras los tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos del año pasado. Así, prevalece la expectativa de tasas sin cambios, aun a pesar de la presión ejercida desde la Casa Blanca.

En México, las bolsas de valores de México finalizaron los intercambios del lunes con un desempeño alcista, luego de un viernes de ligeros retrocesos, atentas a las actualizaciones económicas locales. Los indicadores, que vienen de tres semanas seguidas de avance, volvieron a perforar máximos históricos al cierre y durante el intradía de la jornada. Los inversionistas incorporaron que la tasa de desocupación en México cayó a un mínimo histórico durante diciembre, quedando incluso debajo de la expectativa de los especialistas. Del lado estadounidense los pedidos de bienes duraderos presentaron en noviembre su mayor avance en medio año.

En los siguientes días, el mercado espera la publicación de la balanza comercial de México, la cartera de crédito al sector privado y la primera lectura del producto interno bruto del cuarto trimestre del año. Además, en Estados Unidos se dará a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde los operadores a nivel global buscarán señales sobre el actuar del banco central este año.

En temas energéticos, tenemos que el petróleo cerró a la baja el lunes debido a que una enorme tormenta invernal que trajo nieve y hielo a la mitad oriental de Estados Unidos ralentizó la demanda, mientras que la oferta se mantiene robusta. Así, el petróleo crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en marzo bajó 16 centavos, hasta los 60.91 dólares por barril, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, para marzo bajó 5 centavos para colocarse en 65.81 dólares por barril.

La caída se produce cuando un vórtice polar trae temperaturas récord a la mayoría de los estados del este, con fuertes nevadas y lluvias heladas incluso en el sur de Texas y 26 estados bajo alertas de tormenta del Servicio Meteorológico Nacional, lo que ha reducido los viajes. Además, más de 800 mil clientes sufren cortes de electricidad, lo que reduce la demanda. Según analistas especializados la demanda de las refinerías estadounidenses podría disminuir temporalmente, ya que las interrupciones climáticas reducen la actividad operativa durante la tormenta. Las tormentas se producen en un momento en que el mercado se mantiene bien abastecido, con una producción muy por encima de la demanda.

En asuntos cambiarios, tenemos que el peso mexicano detuvo ayer tres jornadas consecutivas de ganancias ante el dólar, mientras que los inversionistas siguieron de cerca la postura comercial de Estados Unidos con algunos países del mundo. De acuerdo con los registros del Banco de México, la moneda azteca cerró ayer en 17.37 unidades interbancarias por dólar, para mantenerse prácticamente sin cambios respecto al cierre previo del viernes. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, retrocedió ligeramente para posicionarse en 97.07 unidades, su nivel más débil en cuatro meses.

El peso mexicano se ha sostenido en su nivel más fuerte ante el dólar desde mayo de 2024, cuando cotizó debajo de las 17 unidades. El mercado siguió de cerca la postura comercial de Estados Unidos, luego de que el pasado sábado el Presidente Trump amenazara con imponer un arancel del 100 por ciento a las importaciones de Canadá si éste formalizaba un acuerdo comercial con China. En respuesta a la amenaza, el Primer Ministro Carney señaló que Canadá seguiría respetando el T-MEC y no buscaría acuerdos comerciales con economías que no sean de libre mercado. Finalmente, el mercado estará atento esta semana a las votaciones legislativas para mantener evitar otro cierre gubernamental. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.