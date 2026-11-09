México ante la ONU: ¿la política fiscal garantiza los derechos humanos?

Sin justicia fiscal no hay derechos humanos. México será evaluado por la ONU por el cumplimiento de sus obligaciones sociales; su baja recaudación tributaria y la escasa progresividad de los impuestos exhiben uno de los obstáculos para garantizarlas.

Durante esta semana, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinará en dos sesiones públicas el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por parte del Estado mexicano. Durante esta fase del proceso, se evaluará en qué medida las autoridades mexicanas han avanzado o retrocedido en el cumplimiento de derechos humanos como a la libre determinación, al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda adecuada, al agua, a la salud, al medio ambiente sano, a la educación, entre otros.

Esta evaluación coincide con la consolidación de estándares internacionales que reconocen la dimensión de derechos humanos en la política fiscal. Bajo este enfoque, la forma en que el Estado recauda y distribuye recursos también es un reflejo de su grado de cumplimiento con los derechos humanos.

En su histórica Declaración sobre Política Tributaria y Derechos Humanos (E/C.12/2025/1), el Comité DESC confirmó que los sistemas tributarios no pueden quedar al margen de las obligaciones internacionales. Por el contrario, los impuestos constituyen un instrumento fundamental con el que los Estados deben movilizar recursos para reducir las desigualdades y garantizar los pisos mínimos esenciales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Bajo el principio de igualdad y no discriminación, los sistemas tributarios deben evitar afectar a las personas de bajos ingresos mediante el establecimiento de impuestos al consumo de bienes básicos, y en su lugar fortalecer aquellos impuestos progresivos sobre la riqueza y los altos ingresos. Asimismo, bajo la obligación de cooperación internacional, los Estados deben trabajar coordinadamente para combatir la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y asegurar que las empresas multinacionales paguen impuestos en los países donde tienen operaciones (y no solo donde residen fiscalmente).