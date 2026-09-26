México en PISA: el costo de la falta de continuidad en educación

PISA 2025 vuelve a poner bajo la lupa los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, pero el problema de fondo va más allá de los resultados: México ha cambiado repetidamente el currículo sin construir las capacidades institucionales para sostenerlo. La salida no es otra reforma sexenal, sino estabilidad, evaluación y acompañamiento docente durante años

Los resultados de PISA 2025 hicieron evidente en México la necesidad de revisar a profundidad la política educativa. Las cifras han generado innumerables comentarios debido a los retrocesos en matemáticas, lectura y ciencias. Lo que estos datos revelan es el costo acumulado de dos décadas de reformas que han cambiado en mayor o menor medida el sistema educativo, así como el currículum de la educación básica, sin construir las capacidades institucionales necesarias para sostenerlo. En el país se ha modificado el currículo con frecuencia, pero no se ha logrado convertir esos cambios en aprendizajes duraderos. Desde hace más de 30 años, México ha emprendido reformas educativas orientadas a ampliar oportunidades de aprendizaje, mejorar la equidad y elevar la calidad. Estas reformas se inscribieron en una agenda internacional impulsada por la UNESCO desde la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 1990), que llamó a universalizar el acceso y priorizar el aprendizaje. En México, esa agenda derivó en una serie de reformas: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1993; el Compromiso Social por la Calidad de la Educación de 2002; la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008; la Reforma Integral de la Educación Básica de 2009; el Modelo Educativo 2017 (Aprendizajes clave para la Educación Integral); y la reforma de 2019 que dio paso a la Nueva Escuela Mexicana. El patrón es claro: México reforma antes de consolidar. Modifica el currículo sin fortalecer las capacidades institucionales que deberían sostenerlo, y llegó incluso a implementar la Nueva Escuela Mexicana sin contar con los materiales, la formación ni el acompañamiento necesarios para ponerlos en marcha. La Nueva Escuela Mexicana es el ejemplo más reciente de los riesgos de diseñar e implementar un currículo sin las condiciones mínimas para sostenerlo. Su enfoque humanista y comunitario plantea aspiraciones ambiciosas, pero la velocidad con la que se introdujo -sin contar con libros de texto completos, un plan y programas de estudio plenamente terminados, ni una estrategia de formación y acompañamiento docente- colocó a las escuelas frente a un modelo para cuya implementación no contaron con las condiciones indispensables. Esta apresurada reforma, que intenta corregirse conforme se implementa, es un reto para la práctica docente, pero sobre todo, compromete el futuro de niñas, niños y adolescentes, pues los expone a una trayectoria educativa que limita sus oportunidades de aprendizaje que deberían estar garantizadas.

Reformas en un sistema fatigado

La discontinuidad también se expresa en la implementación y en otros ámbitos de la gestión del sistema educativo. En 2019 coexistieron distintos modelos educativos en las aulas, por lo menos los de 2011 y 2017. A ello se sumó la eliminación del INEE y del Servicio Profesional Docente, que debilitó los mecanismos de evaluación y profesionalización que apoyaban al sistema en dos aspectos clave: la generación de evidencia para orientar la toma de decisiones y el fortalecimiento del desempeño docente. Por ello se ha hablado de un sistema fatigado: cada reforma exige reaprender, reorganizar, adaptarse y seguir adelante con resiliencia. Los resultados de PISA muestran la incapacidad del sistema para sostener cualquier reforma el tiempo suficiente. Los países que mejoran no reelaboran su currículo cada sexenio: fortalecen sus instituciones y acompañan a sus docentes durante años. Tres ejemplos de PISA 2025 lo ilustran. Inglaterra ha mantenido ajustes graduales y estándares claros que han dado estabilidad a su sistema educativo, aunque ese énfasis en estándares y evaluaciones periódicas también ha generado presiones significativas en estudiantes y escuelas. Por su parte, Japón actualiza su Course of Study en ciclos largos y con fuerte formación docente, y Estonia construyó una política de Estado basada en autonomía escolar y profesionalización. Sus caídas fueron menores en PISA. La continuidad curricular bien puede favorecer la mejora de los aprendizajes, pero incluso el mejor currículo depende de la capacidad de quienes lo llevan al aula. Sin una sólida formación inicial y sin actualización continua, los docentes quedan sin los recursos necesarios para enfrentar modelos cambiantes; y, aun así, son quienes, con su experiencia y juicio profesional logran sostener los aprendizajes incluso en contextos de incertidumbre.

PISA 2025 no hace más que evidenciar que lo elemental falla