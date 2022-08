México está llegando al día cero del agua

El futuro se vislumbra muy difícil y el día cero ya está aquí, ojalá seamos capaces de cambiar nuestros hábitos de consumo para lograr revertirlo y no nos quedemos de brazos cruzados esperando solamente a que venga una lluvia milagrosa y este problema desaparezca.

La vida no es posible sin agua y esto ya lo estamos viviendo en carne propia en el norte del país: Nuevo León atraviesa una crisis de agua sin precedentes, pero no es el único estado sin agua, actualmente 15 de 32 estados de la República padecen estrés hídrico, lo que indica que se usa más agua de la que hay disponible.

En Monterrey, por ejemplo, los días son difíciles, tenemos temperaturas de 40°C y solo tenemos agua unas horas al día, no solo esto, tampoco se consigue agua potable en las tiendas o está racionalizada a uno o dos botes por persona.

A Monterrey ya nos llegó el momento en que te das cuenta que no tienes agua para llevar a cabo las funciones básicas, no tienes agua para bañarte, para lavar la ropa, para limpiar y lo más grave, no tenemos agua para beber.

Actualmente estamos básicamente dependiendo de la lluvia y, por si fuera poco, los huracanes se han retrasado, a nivel nacional las lluvias están por abajo del promedio.

Mientras más nos acerquemos al día cero, en el País los cortes de agua van a ser aún mayores y el acceso a esta será cada vez más difícil y controlado.

Para evitar llegar a ese día necesitamos acciones inmediatas y eficientes que se enfoquen en las actividades que generan más gasto, con el simple hecho de modificar nuestra dieta y reducir o eliminar los productos animales podríamos lograr una mejora significativa en nuestra huella ecológica. En términos de agua, la ganadería utiliza el 70 por ciento del agua disponible ya que se requiere 15 mil litros de agua para generar un kilogramo de carne.

De acuerdo con el Inegi, en México el 76 por ciento del agua se utiliza en la agricultura; 14 por ciento en el abastecimiento público; 5 por ciento en las termoeléctricas y otro 5 por ciento en la industria. Las políticas de sobreexplotación y devastación ambiental que actualmente existen han ocasionado que el nivel del agua esté llegando a un punto en que se pone en riesgo la vida.

El aumento de temperatura en todo el País es también otro factor que está contribuyendo a la gran sequía que vivimos: en esta temporada de calor 12 estados han registrado temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados, como Nuevo León, Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Sonora. Esto provoca un alza en los incendios, que, para el 26 de mayo, eran 125 activos en 19 estados, dañando 17 áreas naturales protegidas, alrededor de 9 mil 195 hectáreas de bosque. La deforestación es otro gran problema de este círculo vicioso de sequía.

El futuro se vislumbra muy difícil y el día cero ya está aquí, ojalá seamos capaces de cambiar nuestros hábitos de consumo para lograr revertirlo y no nos quedemos de brazos cruzados esperando solamente a que venga una lluvia milagrosa y este problema desaparezca.