México tiene 10 meses para salvar la democracia

Se requiere que, en la elección de junio de 2027, haya una avalancha de votos para frenar a Morena, que avanza hacia la construcción de una dictadura constitucional, y retomar el camino de la construcción democrática

Timothy Garton Ash, profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, publica “Los estadounidenses tienen menos de cien días para salvar su democracia” (El País, 02.08.26). De él tomo el título y las ideas de este artículo. El estudioso de Europa plantea que, bajo el mandato de Trump, la democracia en Estados Unidos ha sufrido un declive histórico, y que este autócrata se prepara para “amañar las elecciones” con la manipulación de los distritos electorales, el intento de negar el derecho al voto a los grupos más propensos a elegir a demócratas, al limitar el voto por correo, y exigir documentos que prueben la nacionalidad en el momento de votar, y otros trucos legales. Ante esta realidad asegura que la única manera de derrotar estas prácticas es “que haya una victoria aplastante” de los demócratas, para repetir el fenómeno que ocurrió en las pasadas elecciones en Hungría, donde el aumento de la participación electoral posibilitó el triunfo a la Oposición frente a un gobierno de la extrema derecha que llevaba ya 20 años en el poder. Dice Garton Ash que lo que se requiere en Estados Unidos es una avalancha de votos para provocar una derrota aplastante de Trump en las elecciones intermedias de noviembre, que es necesariamente lo que hace falta para que el país empiece a enmendar el rápido y deliberado deterioro de la democracia que él ha provocado.

La importancia de la avalancha electoral