México es uno de los cinco países de América Latina que más biodiversidad han perdido. Se estima que en los últimos 30 años alrededor de 40 por ciento de toda la fauna mexicana ha desaparecido. Proteger la biodiversidad es una tarea de todas y todos que no podemos postergar.

Un chiste común entre los biólogos en México es que nuestros textos, tesis o manuscritos suelen comenzar con la frase “México es un país megadiverso”. Resulta que esta característica tan única de nuestro País nos convierte en una de las 17 naciones que albergan 80 por ciento de la biodiversidad mundial (1). Así que, estos países tienen, tenemos, una gran responsabilidad para conservar la vida tal como la conocemos.

Ecosistemas como las selvas tropicales, los bosques de manglar, los arrecifes de coral, entre muchos otros, hospedan una gran cantidad de vida en biomasa, pero también en la variedad de especies diferentes. Esto conlleva además diversidad genética que, a nivel molecular, compone una riqueza inconmensurable en cuanto a los servicios ecosistémicos que obtenemos de la naturaleza y que, en su caso, puede ser aprovechada en industrias como la farmacéutica y la alimentación por medio de bioprospección.

Lamentablemente, toda esta riqueza está en peligro. La pérdida de biodiversidad en el Antropoceno -época geológica de la Tierra en que los humanos hemos dejado nuestra huella- está marcada por altas tasas de extinción que superan en velocidad a cualquiera de las cinco extinciones masivas de la historia natural de nuestro planeta. Se calcula que hoy las especies desaparecen 100 veces más rápido que en la era en la que se extinguieron los dinosaurios (2).

La pérdida de hábitats, la contaminación y el cambio climático amenazan nuestra biodiversidad, la que se reduce a una tasa alarmante de 4.8 por ciento anual en poblaciones de peces, aves, anfibios y reptiles en Latinoamérica, desde México a la Patagonia. Específicamente en nuestro país, algunos científicos señalan que, en las últimas tres décadas, alrededor de 40 por ciento de toda la fauna mexicana se ha perdido. Somos uno de los cinco países de América Latina en donde más ha disminuido la biodiversidad en los últimos años (3). Algo preocupante y urgente de atender.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, más de 2 mil 600 especies están en riesgo de extinguirse en los próximos años (4). Crear estrategias adecuadas para protegerlas inicia conservando los hábitats en los que viven, evitando el tráfico de especies y el comercio ilegal de las mismas, y decretando áreas de protección donde estas puedan preservarse en su hábitat natural.

En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra cada 22 de mayo, es urgente recordar que el México Biodiverso del que presumimos representa una enorme responsabilidad que involucra a todos los sectores de la sociedad. Desde el gobierno, legisladores, empresas, organizaciones de la sociedad civil hasta la ciudadanía debemos velar porque este orgullo continúe siendo algo que presumir al mundo.

Toda la riqueza cultural de México está íntimamente ligada a su gran riqueza natural y paisajística, la cual depende directamente de la naturaleza. Sería una pena que las futuras generaciones de biólogos mexicanos no puedan escribir la emblemática frase “México es un país megadiverso,” que tanto orgullo nos ha dado.

–

El autor es Miguel Rivas Soto (@migrivass), doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM y director de las campañas de santuarios marinos en Oceana para México.

–

1. Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la biota, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, pp. 283-322. Dispoible aquí: https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/13317.pdf

2. Scott D. Evans, Chenyi Tub, Adriana Rizzo et al. 2022. Environmental drivers of the first major animal extinction across the Ediacaran White Sea-Nama transition. Proceeding of the national academy of science (PNAS) 46:119 doi.

3. 2018. Informe Planeta Vivo – 2018: Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Suiza

4. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-SEMARNAT-2010. Disponible aquí: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134778/35.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-059-SEMARNAT-2010.pdf