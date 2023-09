cp_rafaelmorgan@hotmail.com

Como el Presidente, el Gobierno y sus seguidores hablan de un México próspero y sin pobreza, frente a quienes al contrario ven un México en desorden, en retroceso, sin salud y sin trabajo formal, muchos ciudadanos se preguntan ‘quién tiene la verdad’, porque ‘la confusión nos confunde’.

Se está viviendo y sufriendo en México una peligrosa división en “buenos y malos”, en “conservadores y transformadores”, en “corruptos y los que no son iguales”, en “mentirosos y los que poseen la verdad”. A esta división condujo este gobierno, a pesar de que en su “Declaración de Constitución Moral; con sus 20 normas de conducta, plantea como primer punto el Respeto a la Diferencia” en el que se ordena: “...Respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos, opiniones o preferencias” y eso es precisamente la causa primera de la división actual entre los mexicanos, pues el Gobierno de López Obrador está imponiendo su conducta, sus gustos, opiniones y preferencias a todos los demás y a quienes no aceptan “esos gustos y conductas”, se les persigue, acosa y difama desde el poder.

Como el Presidente, el Gobierno y sus seguidores hablan de un México próspero y sin pobreza, frente a quienes al contrario ven un México en desorden, en retroceso, sin salud y sin trabajo formal, muchos ciudadanos se preguntan “quién tiene la verdad”, porque “la confusión nos confunde”.

Ante esta pregunta tal vez convenga consultar otras voces, sean del extranjero; de científicos y economistas o de investigadores que cumplen con informar el resultado de sus estudios:

1. El World Justice Project elaboró el Índice de Estado de Derecho que califica de cero a uno, en el que cero significa ausencia total de Estado de Derecho y uno, el máximo respeto a las leyes. El Índice Nacional obtenido por México fue de 0.42 en 2023, calificación debajo de la mitad de cumplimiento en la normatividad vigente, y se ha estado alrededor de esa cifra en los últimos tres años, rondando entre 0.40 y 0.42.

Un país que no respeta su Estado de Derecho es un país con desorden jurídico y por lo tanto con desorden social entre ciudadanos, gobierno e instituciones, con corrupción y debilitamiento social.

2. Gabriela Cuevas Barrón en su columna en El Universal cita a The Economist Intelligence Unit, que publicó el Índice de Democracia 2022, que mide el desarrollo democrático en 165 países, en el que se evalúan “los procesos electorales, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación y cultura política y las libertades civiles”. En dicho índice, América Latina y México en particular muestran “retrocesos en los últimos siete años, entre otras cosas por ‘los cárteles de las drogas y las graves violaciones a los derechos humanos... la corrupción y la impunidad’”.

Un país sin democracia no es un país unido con objetivos y sueños comunes.

3. Salvador Kalifa en su columna en Reforma en junio 1, se refiere a los Indicadores de Gobernabilidad Mundial que publica anualmente el Banco Mundial; se consulta a ciudadanos y expertos de 215 países con preguntas que incluyen “Rendición de Cuentas, Ausencia de Violencia, Efectividad del Gobierno, Estado de Derecho, Corrupción, etc.”. Al comparar los resultados de las últimas cinco administraciones federales, se determinó que el Índice de Gobernabilidad de AMLO es el peor de las cinco; el índice de estabilidad y ausencia de violencia está igual de mal, con calificación de (-0.64) y el índice para el Control de la Corrupción es todavía “el peor de todos”. Igualmente, los índices de Calidad Regulatoria y de Estado de Derecho fueron negativos.

4. En el Índice Global de Innovación, México bajó del lugar 55 al 58 entre 132 economías del mundo.

5. En el Ránking de Competitividad Mundial publicado por el Centro de Competitividad Mundial, en su edición de 2023, México cayó al lugar 56 entre 64 economías evaluadas respecto a desempeño económico, eficiencia del gobierno y eficiencia de negocios.

6. En el Índice Verde, “que mide la capacidad hacia un futuro sostenible y bajo en carbono”, México se posicionó en un pobre lugar 45 entre 76 naciones consideradas y “fue rebasado por varias naciones latinoamericanas”.

7. J. P. Morgan Chase, que calcula el Riesgo País, México pasó del quinto lugar que tenía en 2015 al lugar 11 en 2023 entre los países de América Latina, superado por Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Este índice “se basa en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país”.

Así se ve a México desde el extranjero, y todavía no se incluyen factores como transparencia, la cual está muy mal por tantas “Reservas por Seguridad Nacional”. También faltaría considerar el crecimiento del PIB, que en todo el sexenio apenas llegará a un 1 por ciento, el peor en varias administraciones.

Con estas mediciones y este gobierno, México no va bien y no ha mejorado.