México vive una situación paradójica: la excelente noticia del arribo de una mujer a la Presidencia se ve acompañada por la implementación de una agenda que debilita los contrapesos e implica serios retrocesos en materia democrática.

Imaginen una sala de hospital en la que convalecen más de 20 pacientes. Algunos de ellos están en terapia intensiva, con apenas ya algunos signos vitales; otros están en cama, con graves deterioros en su salud; unos más comienzan a sufrir algunos síntomas y, finalmente, hay unos que no se dan cuenta -o se niegan a darse cuenta- de que ya padecen alguna enfermedad.

La metáfora permite visualizar el estado actual de la democracia en América Latina, una región que desde hace una década presenta un continuo declive de los principios democráticos: estado de derecho, representación, derechos y participación.

El Informe Global sobre el Estado de la Democracia de IDEA Internacional señala que, por octavo año consecutivo, América Latina tiene más países que presentan retrocesos en su desarrollo democrático, que países con una mejoría.

“En los últimos años, líderes electos en las Américas han erosionado la democracia, y las instituciones estatales se han utilizado para legitimar restricciones a los derechos, el espacio cívico y la competencia electoral. En una región donde el compromiso cívico ha sido fundamental para llevar a cabo el cambio, las restricciones a la participación de la sociedad civil son particularmente preocupantes”, alerta el informe.

En torno a estas preocupaciones, IDEA Internacional congregó a alrededor de 80 académicos, autoridades electorales, representantes de la sociedad civil, periodistas y actores políticos para un diálogo que buscaba respuestas a una pregunta crucial: ¿cómo frenar los retrocesos democráticos en América Latina?

El diálogo, celebrado los pasados 4 y 5 de octubre en La Antigua, Guatemala, tuvo como invitados especiales a la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet; Guillermo Solís, ex Presidente de Costa Rica, y Francisco Sagasti, ex Presidente de Perú. Pero a diferencia de la mayoría de este tipo de encuentros, en éste se dijeron tantas cosas interesantes en las mesas de trabajo como en las conferencias magistrales.

La metáfora de los países con distintos grados de enfermedad en sus sistemas democráticos fue sólo una de las muchas ideas que se discutieron en Guatemala.