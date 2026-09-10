México y el negacionismo: el país que se narra no es el país que se mide

El fanatismo y la negación de la realidad no son el mejor camino para preservar la soberanía. Ojalá la Presidenta Sheinbaum pueda reconstruir un pragmatismo que nos proteja eficazmente de los embates de Trump.

En Venezuela, aquel país cuyos gobernantes presentaban como una sociedad paradisiaca y justa, aquel que discursivamente se caracterizó por una férrea y retadora resistencia al imperialismo y siempre denunció los riesgos de la injerencia extranjera, ha suscrito uno de los convenios más leoninos con su histórico rival.

En efecto, a finales del mes de agosto pasado se dio a conocer un acuerdo en el que Venezuela cede el control a Estados Unidos del 20 por ciento de sus reservas petroleras a cambio de casi nada. Es un espejo en el que pronto nos podríamos ver si no enmendamos nuestros términos de relación. Veamos.

Un problema que se ha acentuado es que el México que se mide no coincide con el México que se narra. Mientras que prácticamente en todas las mediciones internacionales (índices construidos a partir de información pública comparable) nuestro País ha retrocedido, por ejemplo, en calidad de la democracia, en competitividad, en la percepción de corrupción, en seguridad, en calidad de vida, en acceso a la justicia y un largo etcétera, en la narrativa local del segundo informe no hay área en la que no hayamos mejorado.