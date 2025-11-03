Si hoy están en la palestra cuatroteísta Imelda Castro y Tere Guerra ello les significará un enorme esfuerzo para obtener el asentimiento social. Sinaloa sí requiere de interrumpir la misoginia política que persiste en plantear que para una entidad de gobernabilidad complicada se requiere de hombres al frente de las instituciones.

A partir de que el Gobernador Rubén Rocha presente ante el Congreso su cuarto informe, y que acuda a defenderlo, en el reloj de la sucesión en Sinaloa sonará con mayor claridad la hora de la mujer que buscará refrendar la titularidad del Ejecutivo estatal para el Movimiento Regeneración Nacional, pues hasta hoy son las redes sociales las que posicionan como punteras a la Senadora Imelda Castro Castro y la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa.

En el trending topic, si es que éste fuera un elemento a la mano para determinar qué resultará en la encuesta que Morena realizará en marzo como un factor de decisión de la candidatura, las dos mujeres pelean palmo a palmo por ganar el pre voto de la población sinaloense en edad de sufragar. Mientras tanto nadie dé por seguro que alguna de las pretensas tenga la nominación garantizada.

Es decir, Tere Guerra asoma como opción disruptiva cuando falta demasiado tiempo, más de año y medio, para la votación del 6 de junio de 2027 y un año para que inicie formalmente el proceso electoral. Lo mismo que Imelda Castro, ambas son dos políticas cercanas a los centros de decisión de su partido, tanto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, del Gobernador Rubén Rocha Moya y de la dirigente nacional morenista Luisa María Alcalde.

Castro tiene título como licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UAS y Maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su trayectoria política inició con su militancia en el Partido de la Revolución Democrática desde 1989, que presidió en Sinaloa de 2005 a 2008; fue Diputada local en dos ocasiones y Directora de Agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Económico en el gobierno de Mario López Valdez. En 2017 se unió a Morena y desde 2018 a la fecha es Senadora.

Guerra es una luchadora social desde los tiempos de Norma Corona, la activista que fue asesinada en 1990 cuando impulsaba el movimiento nacional y estatal por los derechos humanos. Es licenciada y doctora en Derecho por la UAS y maestría por la UNAM.

También realizó durante décadas protestas por vicios y cacicazgos que incubaron en la

Universidad Autónoma de Sinaloa donde se desempeñó como académica e investigadora; integrante del Congreso estatal en el período de 1998-2001 y actualmente presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura. Fue Secretaria de las Mujeres de 2021 a 2024.

Imelda le coordinó la campaña presidencial a Sheinbaum en 2025 y la Mandataria nacional ha reconocido el impulso que Tere le da en Sinaloa a políticas públicas insignias de la Cuarta Transformación en favor de las mujeres; en Morena la Senadora es considerada como la posible mujer que podría llegar a la Gubernatura, y la Diputada local tiene relación con la familia de Luisa María Alcalde desde que la mamá de la líder morenista, Bertha Luján, le prologó el libro “Los derechos laborales de las mujeres en México” de la autoría de Guerra.

Falta mucha agua por correr en el río de la sucesión en Sinaloa. La reforma electoral que impulsa Sheinbaum y las reglas de Morena que prohíben nepotismos, lujos y restringe uso de recursos públicos y privados para las campañas, hacen difícil sostener pronósticos. Además en el ámbito local la candidata a Gobernadora debe ser garantía de triunfo en las diputaciones federales que la 4T necesita para mantener el control de la Cámara.

Un elemento más de peso será la situación de violencia que vive Sinaloa que al igual que en otros estados del País pone en riesgo a los ciudadanos y también a las autoridades. La incapacidad del Gobierno federal en ofrecer soluciones de largo plazo, y difícilmente sostener bucles de paz sucesivamente echados abajo por el crimen, hará que los ciudadanos vayan a las casillas electorales con una gran lupa para escudriñar a quienes quieran gobernar.

Si hoy están en la palestra cuatroteísta Imelda Castro y Tere Guerra ello les significará un enorme esfuerzo para obtener el asentimiento social. Sinaloa sí requiere de interrumpir la misoginia política que persiste en plantear que para una entidad de gobernabilidad complicada se requiere de hombres al frente de las instituciones. De las dos precandidatas que puntean en las preferencias, ambas mujeres honestas con origen en la lucha social y de excelente reputación, la que resultara electa nos podría empujar hacia la civilidad y desarrollo con la legalidad y tranquilidad como soporte.