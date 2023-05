Lo que el Presidente de México creyó, que al abrir fronteras y facilitar el libre tránsito de migrantes hacia afuera, hacia Estados Unidos, en forma de explosión ‘de aquí para allá’, se convirtió en una implosión, es decir, al ser rechazados o no poder cruzar, ahora ese pueblo migrante se está quedando en México, como un fenómeno de implosión, de afuera hacia adentro. México ya no encuentra la forma de detener el flujo de otros países, no tiene manera de cuidarlos en su peregrinar, no hay solución para recibirlos, hospedarlos, alimentarlos, no hay recursos ni planes para repatriarlos en forma constante...

