Por desgracia, conozco a varios tipos así. No es un retrato benévolo, pero es preciso.

Tomado de: When Idiocy Becomes Hardwired, by Jeff Thomas, en International Man.

“En este punto, prácticamente todos los mayores de 40 años hemos encontrado suficientes ‘copos de nieve’ (snowflakes, esos Millennials que tienen un colapso si algo que dicen o creen es desafiado) para entender que, cada vez más, los jóvenes están siendo mimados sistemáticamente hasta el punto de que no pueden afrontar el cuestionamiento de su ‘realidad’.

Los baby boomers de la posguerra fueron (fuimos) la primera generación ‘malcriada’, con decenas de millones de niños criados bajo el concepto de que ‘no quiero que mis hijos tengan que experimentar las dificultades que yo enfrenté al crecer’.

Las jurisdicciones que más prosperaron (la Unión Europea, los EU, Canadá, etc.) fueron, no por casualidad, aquellas en las que esta forma de crianza de los hijos se hizo más frecuente.

El resultado neto fue la generación de los 60: adultos jóvenes que podían ser elogiados por su idealismo en la búsqueda del movimiento por la paz, el movimiento por los derechos civiles y la igualdad de derechos para las mujeres. Pero esos mismos jóvenes adultos estaban mimados hasta el punto de que muchos sintieron que tenía perfecto sentido que debían asistir a universidades caras pero dedicar gran parte de su tiempo de estudio a la búsqueda del sexo, las drogas y el rock and roll (los spring-breakers).

Reprobar o abandonar la escuela no se consideraba un problema importante y muy pocos de ellos se sentían culpables por haber malgastado los ahorros de toda la vida de sus padres en el proceso.

La generación del boom se convirtió en los yuppies cuando llegaron a la mediana edad y, como era de esperar, muchos mimaron a sus propios hijos incluso más de lo que ellos mismos habían sido mimados.

Como resultado de la indulgencia cada vez mayor con cada nueva generación de niños, decenas de millones de Millennials ahora muestran el resultado de que los padres hicieron todo lo posible para eliminar todas las dificultades de la experiencia de sus hijos, sin importar cuán pequeña fuese.

Muchos en su generación nunca tuvieron que hacer tareas domésticas, tener una ruta de papel u obtener buenas calificaciones para recibir una recompensa excepcional, como un teléfono celular. Llegaron a la edad adulta sin comprender la causa y el efecto, el esfuerzo y la recompensa.

Teóricamente, el resultado sería una generación libre de problemas, libre de estrés, que sólo tendría pensamientos felices. El problema con este ideal era que, cuando llegaron a la edad adulta, muchas de las lecciones fundamentales de la vida habían desaparecido de su crianza. En los años durante los cuales sus cerebros se expandieron y desarrollaron biológicamente, habían estado programados para esperar una indulgencia continua a lo largo de sus vidas. Cualquier pensamiento que tuvieran fue tratado como válido, incluso si era insoportable en lógica.

Y, hoy, estamos siendo testigos de los frutos de esta crianza. Decenas de millones de millennials nunca han aprendido el concepto de humildad. A menudo son incapaces de afrontar el cuestionamiento de sus pensamientos y percepciones y, de hecho, a menudo no pueden pensar fuera de sí mismos para comprender los pensamientos y percepciones de los demás.

Suelen ofenderse con mucha facilidad y, lo que es peor, no saben qué hacer cuando esto ocurre. Tienen una percepción tan alta de su propia importancia que no pueden hacer frente a la confrontación, independientemente de la validez del razonamiento de la otra persona. Cómo se sienten es mucho más importante que la lógica o los hechos.

La vulnerabilidad hipersensible es una consecuencia importante, pero una mayor víctima es la Verdad. La verdad ha pasado de ser fundamental a ser algo ‘opcional’ - subjetivo o relativo y de menor importancia que alguien ofendido o lastimado”.