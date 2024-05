Biografía

Nació en la localidad barcelonesa de Sitges, hijo de Ángel Mingote Lorente (1891-1961), músico y natural de Daroca, Zaragoza, y Carmen Barrachina, escritora, natural de Batea (Tarragona), hija del pedagogo y periodista carlista Esteban Barrachina Benages. Fue el primero de los dos hijos del matrimonio. Se aficionó a la lectura desde muy joven, aprendiendo a dibujar de manera autodidacta. Su infancia la pasó entre Daroca, Calatayud y Teruel. En esta última ciudad estudió con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y en el Instituto. Fue discípulo aventajado del pintor Ángel Novella.

A los 17 años de edad, al estallar la guerra civil española, se alistó en el Requeté y combatió en el bando sublevado. Fue uno de los primeros soldados nacionales en entrar en Barcelona. Tras la guerra, entró en la Academia de Transformación de Infantería en Guadalajara, donde comenzó a dibujar en una revista extraoficial que se distribuía en la Academia y que se llamaba La Cabra. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, pero no terminó la carrera. Fijó su residencia en Madrid, donde trabó amistad con Rafael Azcona y con Carlos Clarimón.

Inició su carrera como humorista gráfico en la revista La Codorniz en 1946 de la mano de su director, Álvaro de Laiglesia. En 1948 publicó su primera novela, Las palmeras de cartón, y el 19 de junio de 1953 comenzó una colaboración con el diario ABC, que continuó hasta su muerte. Dos años después, en 1955, le encomendaron la dirección de la revista humorística Don José -perteneciente al diario España de Tánger-, en la que empezaron a publicar escritores y dibujantes hoy eminentes, y la dirigió en sus cien primeros números. A lo largo de su carrera también colaboraría en otras publicaciones como Moncayo, Reconquista o Revista Española de Defensa.

En 1974 escribió para el teatro El oso y el madrileño, una revista musical de Mario Clavel. Al año siguiente escribió el guion de la serie de éxito de televisión Este señor de negro, dirigida por Antonio Mercero e interpretada por José Luis López Vázquez. Escribió guiones para cine, en colaboración con José Luis Dibildos, como los de las películas Soltera y madre en la vida, Pierna creciente, falda menguante, Hasta que el matrimonio nos separe o su sátira política Vota a Gundisalvo. Posteriormente, escribió su segunda novela, Adelita en su desván. Además, entre 1993 y 1995 participó en el programa de televisión Este país necesita un repaso, de Telecinco, que dirigía José Luis Coll.

En 1967 Prensa Española instituyó un premio que lleva el nombre de Mingote, que le concedió en su primera edición y que reconoce los trabajos de humor y periodismo gráfico. Hoy, el «Premio Mingote» es uno de los más prestigiosos, junto con el «Mariano de Cavia» y el «Luca de Tena». La obra más elocuente y filosófica de Mingote, Hombre solo, apareció en 1970. Unos años después publicó Hombre atónito, donde se sorprende por los incomprensibles registros del comportamiento humano.

En 1987 fue nombrado miembro de la Real Academia Española. Su discurso de ingreso, leído en 1988, versó sobre «La transición del humor de Madrid Cómico al de La Codorniz». En 1996 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, junto a nombres como el del escritor Camilo José Cela y el poeta Rafael Alberti. En 2005 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares y en 2007 por la Universidad Rey Juan Carlos. En 2011 le fue concedido el título de marqués de Daroca por el Rey Juan Carlos I. Mingote ha gozado de prestigio internacional y sus chistes han sido reproducidos y traducidos en la prensa extranjera como en The New York Times, The Times Wednesday y The Daily Telegraph.

El 3 de abril de 2012 falleció en Madrid a los 93 años de edad a causa de un cáncer hepático”.