Emilio Lozoya ha tenido victorias judiciales, ya que la Fiscalía General de la República no ha logrado apropiarse de ninguno de los inmuebles que ha señalado que fueron adquiridos con recursos provenientes de sobornos.

La semana pasada mencionamos sobre la nueva terna propuesta por el Presidente para la elección de ministro de la SCJN, el próximo lunes será la comparecencia ante la Comisión de Justicia, donde tendrán 15 minutos para exponer sus razones para ser ministras, cada grupo parlamentario le podrá hacer preguntas por 5 minutos, en 2 rondas. El horario será a las 11:00 horas Bertha Alcalde Luján, a las 13:00 horas Lenia Batres y por último a las 15:00 horas María Estela Ríos. ¿Cuál es su favorita?

Ya estamos en la etapa final del sexenio, las precampañas han empezado oficialmente aunque en realidad hace mucho que empezaron, pero bueno oficialmente han empezado, la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum la inició en Boca del Río, Veracruz; por su parte la precandidata del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez lo hizo en Coyuca de Benítez, Guerrero y el único precandidato, Samuel García lo hizo en Nuevo León, para todos aquellos que pensaron que Marcelo Ebrard contendería por Movimiento Ciudadano, hace algunos días anunció que no abandonaría Morena y que se respeta la segunda fuerza que encabeza dentro de la Cuarta Transformación, por lo que una vez más no aparecerá en la boleta presidencial; lo curioso es que la hoy precandidata de su partido celebró que haya decidido quedarse pero rechazó que pudiera ser la segunda fuerza porque Morena es solo una fuerza, veremos cómo se da la participación del ex canciller dentro de la campaña presidencial.

A inicios del sexenio se habló sobre el combate a la corrupción, incluso se acusó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y fue extraditado, acusado de recibir sobornos por dos casos: Obredecht y Agronitrogenados, ya en México decidió cooperar con el Gobierno y mediante su testimonio se interpusieron denuncias, pero ninguna de dichas denuncias ha prosperado a la fecha. Pero mientras tanto Emilio Lozoya ha tenido victorias judiciales, ya que la Fiscalía General de la República no ha logrado apropiarse de ninguno de los inmuebles que ha señalado que fueron adquiridos con recursos provenientes de sobornos, justo esta semana el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio (cuya ley se aprobó este sexenio) ordenó a la FGR devolver una residencia valuada en 38 millones de pesos, señalando dicha autoridad que es improcedente la acción de extinción de dominio porque cuando el ex director compró dicho inmueble aun no se contemplaba dicho delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero esta no es la única victoria que ha tenido el ex director, en septiembre pasado un tribunal colegiado desechó las pruebas bancarias que la FGR presentó en contra del ex director por haberse adquirido violando el secreto bancario, es decir, no se contaba con una orden judicial previo a su obtención. Y una victoria más, esta del mes de agosto, en donde el Juez de Control Federal en la Ciudad de México, señaló que ya estaba en marcha una reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, esto por parte de Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, por lo cual ya no era necesario que el ex director pagara el acuerdo reparatorio de 30 millones de dólares. ¿Ven cómo es importante tener buenos abogados?

Ante esta decisión nuestro Presidente se lamentó señalando que ese tipo de decisiones lamentablemente las tenemos casi a diario, jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, siempre con excusas o pretextos. ¿Ven cómo no es bueno no tener buenos abogados?

Cambiando de tema, pero no a otro mejor, ¿cómo se ha sentido con sus diputados federales?, ¿con sus senadores?, ¿qué te parece el trabajo que han hecho representando su distrito o Estado? No, mejor cambiamos las preguntas por: ¿sabe quiénes son? Le comento que a nivel nacional 467 diputados y 88 senadores buscarán la reelección, seguro creen que han dado buenos resultados.

PD 1._ Morena y sus aliados van en contra de PRI, PAN y PRD, señalan que son diferentes, que no hay que confundirlos, curioso que 150 ex priistas, ex panistas y ex perredistas se unan al proyecto de la precandidata.

PD 2._ No sé si por efectos de los “culiacanazos” o la edad, pero la seguridad en nuestra ciudad se siente frágil