Miradnos bailar, de Leila Slimani, conjuga lo íntimo de cada personaje con la realidad político, económica, social y cultural del nuevo Marruecos. Un país donde las mujeres buscan dejar el pasado de opresión, para emanciparse y ser ellas

La novela Miradnos bailar (Editorial Cabaret Voltaire, Madrid, 2023) de la escritora Leila Slimani (Rabat, Marruecos, 1981), hija de padre marroquí y madre franco-argelina, es la segunda de la trilogía que narra la vida de tres generaciones de una familia marroquí, que se inspira en su propia historia.

La primera parte de la trilogía es El país de los otros, que narra la historia de la familia de la década de 1940 a finales de la década de 1960. La segunda parte inicia en ese mismo tiempo y llega hasta la década de 1970.

En la obra anterior, el matrimonio de Amín y Mathilde Belach, con sus hijos Aicha y Selim, luchan por hacer productivas las tierras que su padre heredó a su hijo mayor. Él, marroquí y ella francesa se abren espacio como pareja en una nueva realidad.

La historia que se cuenta en esta segunda parte se desarrolla en un ir y venir entre los relatos íntimos del ámbito familiar y la realidad política y social por la que atraviesa Marruecos, ya independiente gobernada por el rey Hassan II.

Al fin, con un trabajo duro y disciplinado, con la introducción de nuevas tecnologías, las tierras se vuelven productivas y la familia Belach se convierte en una familia rica que ahora forman parte de la élite económica y social del país.

En la novela anterior los personajes centrales eran Amín y Mathilde y ahora lo son sus hijos, Aicha y Selim, que se mueven en una Marruecos que ingresa a la modernidad en medio de profundas contradicciones. Es importante también el personaje de Selma, hermana de Amín.

Aicha, la hija mayor, estudió medicina en Estrasburgo, vive su condición de ser una mestiza. En un viaje a Marruecos se enamora de Mehdi, que de joven por sus posiciones políticas tiene el apodo de Carlos Marx, y que después se vuelve un funcionario del gobierno central.

La autora, con precisión y detalle, sitúa a sus personajes en el contexto contradictorio de una sociedad que deja el pasado e ingresa a la modernidad occidentalizada. En esa realidad las y los jóvenes deben de encontrar su nueva identidad y su propia forma de vida.

Slimani en su narrativa conjuga lo íntimo de cada personaje con la realidad político, económica, social y cultural del nuevo Marruecos. Un país donde las mujeres buscan dejar el pasado de opresión, para emanciparse y ser ellas.

La autora en esta segunda entrega, como lo hizo en la primera -dice un crítico de Libération- ofrece: “Una epopeya formidable, tanto política como humana, que dice mucho sobre las angustias de los antiguos países colonizados, repentinamente abandonados a su suerte, cada uno tratando de encontrar su lugar en una sociedad que oscila entre la descomposición y la recomposición”.

Ella, para construir el gran fresco de la realidad del Marruecos de la década de 1960 y 1970, hace uso de una prosa directa, ágil y desencarnada que da vida a personajes complejos, que son hijos de una realidad local, pero que son seres humanos como todos los demás.

Leila Slimani, al terminar en el liceo francés de Rabat, va a París para estudiar en el Instituto de Estudios Políticos y, posteriormente, en la Escuela Superior de Comercio donde se especializa en medios de comunicación. Después de ejercer varios años como periodista en L’Express y Jeune Afrique, decide dedicarse por completo a la literatura. Su primera novela En el jardín del ogro (2014), recibe el reconocimiento unánime de la crítica. Actualmente es la representante francesa en el Consejo de la Francofonía.

Versión original. En 2023, la obra se publica en francés con el título de Regardez-nous danser por la Editorial Gallimard y en español por la Editorial Cabaret Voltaire en una traducción de Malika Embarek López. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Mohamed V de Rabat, está especializada en la traducción de autores magrebíes.