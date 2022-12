rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

No es que creamos en providencialismos ni abriguemos convicciones ilusorias, pero sí debemos eliminar las creencias limitantes que nos hacen creer que no podemos lograr una meta. Nunca debemos olvidar que las limitaciones son mentales; es decir, es la creencia la que nos impide crear y alcanzar nuestras aspiraciones y anhelos. Si el mundo entero se rigiera por el pensamiento de que siempre se ha hecho así, no existiría innovación ni progreso. Por eso, es absolutamente necesario deshacer las ataduras mentales.