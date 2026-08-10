‘Misión San Miguel Arcángel de Churo’, un documental

Misión San Miguel Arcángel de Churo” (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko, quien trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina

“Misión San Miguel Arcángel de Churo” (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko, quien trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

La localidad de Churo está situada a 14 kilómetros de Urique, la capital del municipio del mismo nombre, en la zona de las barrancas de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, a 2,257 metros de altura.

El pueblo de Churo se funda en 1690 a partir del descubrimiento de una mina. Según el INAH Chihuahua, en 1765 ya existía una iglesia, que era visita de la misión de Cerocahui, fundada por la Compañía de Jesús.

En 1767, después de la expulsión de los jesuitas de los reinos de España, la Orden de Frailes menores (OFM) se hace cargo del sitio y hacia 1786 construye una nueva iglesia, que es la que ahora vemos.

La iglesia conserva un altar barroco del siglo 18, con óleos, y un techo de vigas de madera, pintadas con motivos florales. En las paredes y en los marcos de las ventanas también hay murales.

El documentalista entrevista a la doctora del arte Clara Bargellini (Florencia, Italia, 1943), del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM, que ha investigado sobre el arte en las misiones de la Sierra Tarahumara.

Y habla sobre el libro Marcos de veneración: Los retablos virreinales de Chihuahua, que elaboró junto con la fotógrafa Libertad Villarreal (1954-2022). Es una edición de 2011 del Instituto Chihuahuense de Cultura. El documental dura 8.26 minutos.