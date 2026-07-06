Misión Santa María del Pópulo de Guaguachiki, un documental

Misión Santa María del Pópulo de Guaguachiki” (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino - Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina

Historia

La misión de Santa María del Pópulo de Guaguachiki, en la Sierra Tarahumara, la funda el Padre jesuita Jacobo Doyé, el 28 de abril de 1718.

En 1708, el Padre Doyé, misionero jesuita flamenco originario de Bélgica (1677-1724), llega a Chinipas, donde inicia su trabajo misional.

Además de Santa María del Pópulo de Guaguachiki, funda San José de Pamachi y San Luis Rey de Francia de Guagüeivo. Fallece el 30 de marzo de 1724 en San Luis Potosí.

El 19 de marzo de 1760, la iglesia la termina el Padre jesuita Antonio Starzanowski, a quien se le atribuye la fundación de la Misión de Samachiki, en 1757.

En 1767, a la expulsión de los jesuitas de los reinos de España, del lugar se hacen cargo la Orden de Frailes Menores (OFM), que en 1771 reconstruyen la iglesia.

El Padre jesuita Carlos Díaz Infante, entre marzo de 1963 y enero de 1971, la vuelve a reconstruir.

En el interior de la iglesia, que no tiene bancas, para permitir las celebraciones litúrgicas al estilo de los rarámuris, en el altar se encuentran dos tallas de madera estafadas y policromadas del Siglo 18.

Una Inmaculada Concepción, que conserva su corona de plata, y a su lado un San José que ha perdido al Niño Jesús. El techo de la iglesia es de grandes vigas de madera, y el piso, de tablas de madera.

El documentalista registra con su cámara la celebración del Domingo de Ramos, que incluye una peregrinación de tres vueltas por el atrio, y luego la misa.

Entrevista a Isidro Gazcón Reyes, rezandero, de la ahora iglesia de San Miguel, y al Padre jesuita Enrique Mireles, superior de la Misión Jesuita de la Tarahumara, que es quien celebra. Los dos hablan de la celebración.

Se entrevista también con los padres jesuitas Pedro de Velasco y Alejandro Cansino, que fueron misioneros en la Tarahumara, y también al Padre Arturo Reynoso, historiador, investigador del ITESO, la universidad de los jesuitas en Guadalajara, Jalisco.

Y a Alfonso Alfaro, director de investigación de la revista Artes de México, y a Carlos Vallejo, antiguo jesuita, especialista en la lengua rarámuri. Todos hablan de la religiosidad de los rarámuris, de su teología, de su liturgia y el sentido de las celebraciones y fiestas religiosas. El documental dura 15.28 minutos.