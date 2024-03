Las diputadas y diputados la volvieron a hacer. En 2021 se licenciaron 26 incluyendo a la líder del Grupo Parlamentario y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, causando la parálisis legislativa propia del período durante el que se asientan los que llegan y se acoplan los que se quedan con los recién arribados. Y si alguien dijera que nada ocurre en la intempestiva transición estaría aceptando la distopía de que el Congreso no es esencial para la gobernabilidad.

Reverso

¿Tan pronto de regreso?

Las diputadas Cecilia Covarrubias González y Alma Rosa Garzón Aguilar duraron muy poco tiempo con la licencia para separarse de la labor legislativa pues ayer sin dar mayores explicaciones del motivo del retorno le solicitaron al Congreso del Estado autorización para reincorporarse a sus curules y con toda la facilidad y parsimonia del mundo un día se van y al siguiente regresan. Están haciendo un pésimo plagio de la palabra del Papa Juan Pablo II con aquello de “me voy pero no me voy, me voy pero no me ausento, porque aunque me voy, de corazón me quedo”.