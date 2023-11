Pocos juegos de mesa me atraen (me gustan el ajedrez y algunos encuentros con cartas que mezclan la suerte con la habilidad; reconozco que también en éstos, como en todos los deportes, soy muy malo), pero el Monopoly siempre me pareció un “juego” particularmente idiota y tramposo.

¿Es el juego de mesa Monopoly como los mercados reales? Por Jonathan Newman

https://mises.org/wire/monopoly-board-game-real-markets

“Parece una tontería decirlo, pero los juegos de mesa no son la vida real. Jugar algunas rondas de ‘Operación’ no te convierte en cirujano. A diferencia de ‘Battleship’, los acorazados del mundo real no se quedan quietos en una cuadrícula de 10 por 10.

Del mismo modo, Monopoly no se correlaciona con el ‘capitalismo de libre mercado’, a pesar de las afirmaciones anticapitalistas. La estrategia retórica es obvia: los anticapitalistas quieren que la gente asocie el capitalismo con el Monopoly, el juego que resulta en una extrema desigualdad de riqueza cuando los jugadores se llevan a la bancarrota unos a otros a través de intercambios de suma cero y, a menudo, termina con miembros de la familia que se van furiosos. Solo un magnate inmobiliario emerge como ganador después de engullir el dinero y las propiedades de los otros jugadores.

Pero existen muchas diferencias entre Monopoly y el funcionamiento de los mercados del mundo real. Ben Powell, del Instituto de Mercado Libre, señala que Monopoly carece de muchas características fundamentales de las economías reales, como la elección del consumidor y el intercambio voluntario de beneficio mutuo. En todo caso, la mecánica de Monopoly se parece más a la intervención del gobierno, la banca central y la planificación central.

El juego de mesa Monopoly está tan alejado de los mercados del mundo real que sugeriría que las similitudes son meramente superficiales. Hay un ‘envoltorio de bienes raíces’ en torno a la mecánica del juego que podría reemplazarse fácilmente por un envoltorio de un tema diferente. De hecho, he jugado un juego, llamado Tiny Epic Galaxies, que es como Monopoly pero con un tema de ciencia ficción. En lugar de adquirir bienes raíces, los jugadores exploran el espacio y reclaman planetas al aterrizar en ellos con naves espaciales. En lugar de dinero, los recursos son energía y cultura. En lugar de ir a la cárcel, puede ser expulsado de un planeta que estaba tratando de conquistar y enviado de regreso a su galaxia de origen.

Consideremos la sugerencia de Nina Turner de que el capitalismo siempre lleva a que una persona controle todo, al igual que una persona gana el juego de mesa Monopoly. ¿Tienden los mercados a una desigualdad extrema de ingresos y riqueza?

La desigualdad es una característica inherente de las economías de mercado. Las personas tienen diferentes habilidades, diferentes valores, diferentes anticipaciones de las condiciones futuras del mercado y diferentes dotaciones. Estas diferencias significan que siempre habrá diferencias entre los ingresos y la riqueza de los individuos. Además, cada intercambio consiste en que una persona pierde el dinero y otra gana el dinero gastado, por lo que la perfecta igualdad de ingresos es imposible”.