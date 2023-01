Suponer que Mario Delgado Carrillo decidió por sus pistolas poner al zacatecano junto a Claudia, Marcelo y Adán y pedir para los cuatro el ilegal apoyo de los mandatarios estatales de su movimiento, sería tan ingenuo como creer que Blanca Nieves siguió siendo virgen luego de acostarse con los siete enanos. Es obvio que el dirigente morenista acató una instrucción.

Me parece que fue un factor bien importante, aunque no definitivo. Pienso que AMLO ha pasado largas semanas de sobresaltos y angustias, uno tras otro, que han modificado el esquema de su sucesión, seguramente planeado durante meses. Aunque también estoy convencido que el ex Gobernador perredista entonces de Zacatecas nunca ha estado del todo excluido en los planes presidenciales. Y él mejor que nadie lo sabe.

DE LA LIBRE-TA

CONGRUENCIA. “Me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad: la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres”. No, no se emocionen, no fue Claudia quien dijo esto. Fue la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, al anunciar repentinamente su renuncia. Célebre por llegar al cargo como la jefa de gobierno más joven del mundo, con 37 años de edad, ella enfrentó la pandemia del Covid-19 con celeridad y decisión ejemplares (“golpear duro y pronto”, postuló) y mantuvo a su país prácticamente libre del devastador virus. Igualito que aquí, ¿verdad doctor Hugo “Seiscientos mil Muertos” López-Gatell?