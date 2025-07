En su afán de fomentar el odio social, la polarización, la lucha de clases y de victimización del mexicano, ahora están promocionando la idea de la gentrificación. Al más viejo estilo de los priistas de antaño, que creaban ‘un problema’ visible públicamente para luego anunciar su solución. El gobierno morenista de la CDMX incitó una marcha violenta y xenofóbica contra la gentrificación de las colonias Condesa y Roma de la capital del País, y hoy presenta supuestas medidas para ‘solucionarlo’.

La 4T se caracteriza por la demagogia, que no es otra cosa que mentir para manipular. En este tono han manipulado la palabra bienestar que según la RAE quiere decir: conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.

¿Cómo un gobierno puede decirnos que se preocupa del bienestar del pueblo cuando prioriza financiar una planta industrial para producir gasolina en lugar de invertir en el sistema de salud pública del País?

Cuál bienestar promueve un gobierno que decide dedicarse a la comercialización de chocolates, gas doméstico, y servicios bancarios con el apellido “del bienestar”, cuando no se ocupa de crear las condiciones económicas, legales y de seguridad que den confianza a la inversión productiva única fuente sostenible generadora de empleo formal.

¿Qué bienestar busca Morena cuando solapa la corrupción, el abuso del poder y la impunidad de sus correligionarios y no pretende promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos, y no se compromete en dar seguridad personal, patrimonial y jurídica a los ciudadanos?

Al partido Morena no le interesa el bienestar de la población, ya que sólo busca el control político, y para esto necesita que los mexicanos no prosperen si no que se mantengan jodidos y con miedo.

Es necesario recordar que el último cuarto de siglo, la CDMX ha sido gobernada por ellos: AMLO (2000-2005), Marcelo Ebrard (2006- 2012), Mancera (2012- 2018) Sheinbaum (2018- 2023), con pequeños interinatos; así pues, la transformación de la capital, para bien o para mal, es responsabilidad del grupo gobernante, por lo que no aceptamos que se victimicen como ajenos a esta realidad.

Nos preguntamos también ¿los gobiernos se benefician con la gentrificación? Sí, ya que se incrementan los impuestos prediales, el de hospedaje, el IVA, traslado de dominio, los permisos y licencias de construcción, etc.

Algunos de los políticos morenistas viven o han vivido, incluso han invertido, en esas zonas como la Condesa y la colonia Roma, tales son los casos de Marcelo Ebrard y Luisa María Alcalde, hoy presidenta de Morena.

Hablamos de gentrificación cuando se genera una intervención o modificación urbana que cambia la población “original” por personas de mayor capacidad económica, lo que genera que los servicios y el costo de la vida de la zona se incrementen.

Las ciudades son entes vivos, por lo que constantemente están cambiando, y son los líderes visionarios que en el momento correcto apuestan por la mejora de sus ciudades a través del diseño urbano, la infraestructura, los servicios y los atractivos que dejan huella indeleble en la gente y los lugares. Todo esto agrega valor que atrae y retiene habitantes, negocios y visitantes, al tiempo que mejora la calidad de vida del lugar.

También existe el camino contrario, ante la falta de planeación urbana, de servicios como seguridad y educación, e infraestructura y de atractivos, se pierde calidad de vida que no atrae ni retiene habitantes, visitantes ni inversionistas.