Morena: nuevo partido de Estado

Morena aspira a la masificación, la expansión de su proyecto político, la construcción de una nueva hegemonía, la impunidad de sus líderes, y a que alguien les crea eso de que ‘no son iguales’.

Morena parte de una falacia, la arenga de “no somos iguales”. Y, mientras le da cobijo e impunidad a su coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, se propone crecer, masificarse y convertirse en un nuevo partido de Estado.

El grito de “no somos iguales” y la declaración de su presidenta nacional, Luisa María Alcalde, de que Morena no protege actos de corrupción, suenan huecos frente a los hechos: la cercanía del ex Gobernador de Tabasco y ex Secretario de Gobernación con Hernán Bermúdez, el “comandante H”, quien presuntamente entregó el estado al grupo criminal La Barredora.

Hasta el Ejército dejó constancia de esos hechos en comunicaciones oficiales, que fueron conocidas gracias a Guacamaya Leaks, pero desde el oficialismo se niegan los hechos y, como es costumbre en el lopezobradorismo, se atribuye el asunto a una trama de la Oposición.

También son inocultables la presencia del crimen organizado en Tabasco, el aumento de la violencia y la zozobra en la que viven sus habitantes desde que Adán Augusto fue Gobernador, y nombró a Bermúdez como Secretario de Seguridad.

Hasta el actual Gobernador, Javier May, ha atribuido el empoderamiento de los criminales a la mala gestión de Hernán Bermúdez y sus pactos oscuros con grupos criminales. Por eso, quizás, los tabasqueños ni se saludaron cuando se tuvieron frente a frente en el evento partidista del domingo.

Del desastre en el que dejó sumido a Tabasco no ha rendido cuentas Adán Augusto, el otrora Secretario de Gobernación que hasta se dio el lujo de ser precandidato presidencial.

Lejos de ser sancionado por su ex jefe, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido-movimiento lo ha empoderado, y hoy es un problema para la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Así, mientras desde Estados Unidos se presiona al gobierno de la Presidenta Sheinbaum para que el Senador sea investigado, ella hace malabares retóricos en la conferencia mañanera, y él juega a las escondidillas, desaparece una semana y reaparece campante en el congreso del partido-movimiento, que lo arropa con una arenga automática e irracional: “no-estás-solo”.

Al darle ese cobijo, Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente Luisa María Alcalde perdieron la oportunidad de demostrar que “no son iguales” a los partidos que los antecedieron en el poder.

Y no sólo eso, también perdieron la ocasión de pintar su raya, desempoderar al Senador, desactivarlo como operador partidista y quitárselo de encima. Al darle cobijo e impunidad, lo blindan para que siga con su plan de convertir a senadoras y senadores en gobernadoras y gobernadores en 2027, y volver a construir un proyecto presidencial de cara a 2030.