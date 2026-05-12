Morir en el intento

Si usted tiene la necesidad de acudir al IMSS y no lo atienden en el tiempo que les marca el protocolo, debe dejar huella de que acudió a recibir atención medica y puede irse y buscar atención médica privada y luego demandar al IMSS para que le reembolse lo que usted haya gastado.

Por desgracia, muchos de los mexicanos que se enferman y no tienen otra opción para recuperar su salud que atenderse en el IMSS, se enfrentan a una terrible realidad.

Todos los derechohabientes del IMSS que han tenido la necesidad de acudir a sus instalaciones saben que el servicio es un cochinero.

A pesar de que el IMSS está obligado a contar con un protocolo para atender a los pacientes que llegan a sus instalaciones, ese protocolo no es respetado en lo más mínimo.

El protocolo a que me refiero es sencillamente un manual en donde se establecen los tiempos en los que un paciente del IMSS debe ser atendido, según la gravedad de la enfermedad que enfrente.

Por ejemplo, hay enfermedades que deben ser atendidas en un máximo de 30 minutos y hay otras que pueden ser atendidas en márgenes superiores a los 30 minutos.

Si usted tiene la necesidad de acudir al IMSS y no lo atienden en el tiempo que les marca el protocolo, debe dejar huella de que acudió a recibir atención medica y puede irse y buscar atención medica privada y luego demandar al IMSS para que le reembolse lo que usted haya gastado.

Conozco de cerca dos casos en donde el IMSS fue negligente y no atendió a los pacientes en el tiempo que le marca el protocolo.

Uno de ellos casi pierde la vida en el IMSS y tuvo que ser atendido en un hospital privado donde el pronóstico inicial fue que tenía solo un 25 por ciento de probabilidades de sobrevivir.

Afortunadamente el paciente sobrevivió y la cuenta del hospital fue solventada por un amigo cercano que prácticamente le salvó la vida.

El otro paciente que llegó al IMSS sufrió un derrame cerebral y al acudir a recibir atención médica lo tuvieron toda una noche y otro día más sentado en una silla de ruedas con un suero porque “no había camas disponibles”.

Obviamente ese paciente tuvo que salir del IMSS y buscar atención medica privada cuyo costo fue solventado por algunos familiares.

Una excusa común en el IMSS para no atender debidamente a sus pacientes es que “no hay camas” y eso se repite también en las unidades de atención especializada como la de Ciudad Obregón.

La falta de “camas” no es excusa válida para que el IMSS no atienda a sus pacientes dentro del tiempo que le marca el protocolo.

Si usted o algún familiar no son atendidos por el IMSS por falta de camas, no se conforme con la excusa, busque un buen abogado y presente un amparo contra el IMSS y así un Juez federal lo obligará a atender al paciente de inmediato y verá como si encuentran una cama rápidamente.

También puede sumarse sin costo a la acción colectiva presentada por Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C. contra el IMSS para que el Juez federal que lleva ese caso le ordene que lo atiendan de inmediato.

Si le interesa sumarse a la acción colectiva que le comento, solo envíeme un email a la dirección que aparece en esta colaboración.

Si su vida o la de algún familiar está en peligro por falta de atención en el IMSS, no tienen que morir en el intento de aliviarse, presente un amparo o súmese a la acción colectiva y salve su vida.