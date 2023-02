En junio de 2015, Atkinson vendió el McLaren por 8 millones de libras, tras haber sido el único propietario, con un recorrido de 41,000 millas y dos accidentes. Cuando puso el McLaren en el mercado, Atkinson comentó: «Lo compré por la calidad del pensamiento que intervino en su diseño, y ahora que se ha convertido en algo valioso, ha llegado el momento de que alguien más lo disfrute».

Atkinson es un gran aficionado a los coches. Es dueño de un McLaren F1, que en su día era el coche de serie más rápido del mundo. Costaba 970,000 dólares y sólo se fabricaron 100 unidades.

El 5 de agosto de 2017 Rowan Atkinson chocó su McLaren F1 contra un árbol en Cambridgeshire. Después del choque el coche se incendió. Los bomberos lo apagaron hacia las 20:30. El actor padeció una lesión de hombro y fue conducido en ambulancia al Peterborough City Hospital.

Rowan Atkinson es muy aficionado a las carreras y en el programa Top Gear del 17 de julio de 2011 fue el conductor más rápido del circuito conduciendo un Kia Cee’d con un tiempo de 1 minuto y 42,2 segundos, siendo posteriormente superado por Matt LeBlanc, que completó el circuito en 1 minuto 42.1.

Es un apasionado de los coches deportivos. Ha sufrido dos accidentes de tráfico: en 2008 chocó contra otro automóvil y en 2011 se estrelló contra un árbol cuando conducía su McLaren F1 en Cambridgeshire.

En 2012, participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres.

En 2013, la reparación del McLaren F1 de Atkinson fue publicada en la revista Classic & Sports Car. Ese mismo año protagonizó la comedia dramática Quartermaine’s Terms en el Teatro Wyndham’s, del West End de Londres.

Atkinson nació en Consett, Condado de Durham, Inglaterra, el 6 de enero de 1955. El menor de cuatro hijos, sus padres eran Eric Atkinson, un granjero y consejero empresarial, y Ella May (de soltera Bainbridge), quienes se casaron el 29 de junio de 1945. Sus tres hermanos mayores son Paul, que murió cuando era un bebé, Rodney, economista y político euroescéptico que perdió por un estrecho margen el liderato del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) en 2000, y Rupert. Atkinson fue criado como anglicano y estudió en la Durham Choristers School, St. Bees School, y en las universidades de Oxford y Newcastle, donde obtuvo el grado de ingeniería eléctrica, que completó posteriormente con un máster en el Queen’s College de Oxford, la misma facultad de la que fue alumno su padre y de la que es miembro honorario desde 2006.

En 1983 escribió, en colaboración con el guionista Richard Curtis, la famosa comedia La víbora negra. Sus primeros trabajos como actor fueron en Not the Nine O’Clock News (1979-1982), que se convirtió en un gran éxito. Ha obtenido diversos premios, como el Emmy y el BAFTA por las categorías de programas televisivos de entretenimiento. Actuó en varias películas, como Hot Shots 2, Scooby Doo y una de las secuelas de James Bond: Nunca digas nunca jamás (1983), y las diversas encarnaciones de la serie de televisión La víbora negra (1983), Funny Business (1992) y Bean (1997) le dieron el salto a la fama.

Desde 1981 ha sido protagonista de una veintena de filmes, otros tantos shows en vivo, diversos programas televisivos.

En 1990 se casó con la maquillista Sunetra Sastry, con quien tuvo dos hijos: Benjamin y Lily. Su historia de amor terminó en 2014 cuando él le pidió el divorcio para comenzar una nueva vida con la cómica Louise Ford, quien es 28 años menor que él.

Ha sufrido de un tartamudeo leve, lo que podría ser la razón por la que ha sido muy reservado con su vida privada y por lo que trata de evitar las entrevistas. Es uno de los hombres más queridos en su país.

Estudió en la Universidad de Newcastle y en Oxford, en donde se graduó como ingeniero eléctrico y comenzó a realizar sus primeras actuaciones teatrales.