A final de cuentas lo que está claro es que nuestra intención debería orientarse a crear más valor, no a cumplir con una estadística. No es equidad de género, no es compliance, no es lucir bien o aparentar. Es porque necesitamos esos talentos, es porque necesitamos esa diversidad, es porque ampliamos nuestras fuentes de reclutamiento y terminamos con un Consejo que pensará mejor, que decidirá mejor.