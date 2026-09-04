Mujeres en la pesca: juntas son más fuertes

En México, miles de mujeres participan en la captura, procesamiento, comercialización y venta de productos pesqueros, pero su trabajo permanece en buena medida fuera de las estadísticas, de las políticas públicas y de los espacios donde se decide el futuro del sector

Ganan menos de la mitad de lo que ganan los hombres, pero trabajan hasta tres veces más. No solo capturan, también comercializan, filetean, empacan, venden, contribuyen a la cadena de valor. Las mujeres en la pesca en México son un motor importante para sus familias y comunidades, pero no son reconocidas, ni retribuidas, ni valoradas. De acuerdo con el diagnóstico participativo que condujo la Secretaria de las Mujeres, las mujeres en la pesca ganan un promedio de 3,490 pesos, mientras que los hombres perciben de 7,000 a 8,000 pesos. A esta disparidad salarial hay que agregar la falta de acceso a la seguridad social, pues el 58 por ciento de las mujeres no están afiliadas a servicios de salud pública. A estos datos se suma la invisibilización del trabajo que realizan: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 del Inegi, del 100 por ciento de las mujeres dedicadas a la pesca en el país, de manera oficial solo registran al 5.98 por ciento. Esto se debe a que el padrón de pesca solo considera a quienes extraen producto pesquero, pero deja fuera a las personas que realizan el resto de las actividades que conforman la cadena de valor, en su mayoría mujeres. Excluir de las estadísticas oficiales a las mujeres que trabajan en toda la cadena de valor de la pesca las excluye también de las políticas públicas de una actividad que han ejercido toda su vida. Sin embargo, estas mujeres no están esperando con los brazos cruzados el reconocimiento que merecen, ellas ya están luchando para mejorar sus condiciones de vida, ganarse un espacio en el sector pesquero y ser una voz con autoridad ante las instituciones mexicanas. Las mujeres en la pesca saben que juntas son más fuertes, así que le apostaron a la organización. Primero, crearon cooperativas en las que incluyeron y reconocieron a todas las mujeres de la cadena de valor, con el objetivo de generar más ingresos. Después se aliaron con mujeres de otras comunidades y de otros estados, hasta crear la Red de Mujeres Marea Sostenible (Marea).

Marea Sostenible, una red aliada para las mujeres en la pesca

Marea ha visibilizado a las mujeres en la pesca y buscado alternativas para mejorar su economía agregando valor a sus productos. Por ejemplo, procesan lo que extraen, como la preparación de los ostiones en escabeche o laminilla de bonito, y los empacan para comercializarlo; algunas cooperativas de mujeres también son acuacultoras de ostión, otras realizan jabones o aretes con las escamas del pescado, y algunas más son promotoras del turismo sostenible. A la par de mejorar su economía también luchan para tener representación en espacios donde se toman decisiones, como las cooperativas pesqueras que ya existen y en las cuales no les permiten tener cargos directivos. Y si bien han conformado cooperativas de mujeres, no les es fácil obtener los permisos y constituirse. En el Consejo Nacional de Pesca no tienen representatividad y por lo tanto sus voces no son escuchadas cuando se toman decisiones sobre la pesca a nivel nacional. Hoy, Marea se encuentra en Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Le apuesta al fortalecimiento de las mujeres y también a cambiar sus condiciones por medio de propuestas de políticas públicas, como el diagnóstico participativo que condujo la Secretaria de las Mujeres, el cual es la base para visibilizar al sector pesquero en los datos oficiales. Han realizado trabajo de incidencia con autoridades, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para recuperar manglares y lagunas, y buscar alternativas sobre la erosión en las costas, así como con autoridades de pesca locales y nacionales. En el Congreso han pedido que se reforme la ley de pesca para incluir a las mujeres y que se les reconozca en toda la cadena de valor; también han pedido que se mandate la recuperación de pesquerías que están en deterioro, pues si no hay pesca, no hay futuro en la actividad, y han exigido que se le otorguen derechos sociales al sector pesquero, como el acceso a la salud. A la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), con quien tienen interlocución, le han pedido que reconozcan a las mujeres de la cadena de valor y las tome en cuenta al momento de otorgar presupuesto y programas sociales. Marea busca el beneficio de todo el sector, su objetivo no solo es fortalecer a las mujeres, quiere fortalecer a sus comunidades. Quieren que el sector pesquero mejore para todas y todos, pero, sobre todo, quieren un mejor futuro para las personas más jóvenes.

Marea y Oceana, aliadas para la pesca en México