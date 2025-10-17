Esto quiere decir que serán mujeres las que libren las batallas en el Partido Revolucionario Institucional para obtener el voto de los sinaloenses en la gran encrucijada que significa la hazaña democrática de desplazar del control a Morena en los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual podría ser difícil aunque no imposible.

Igual que la Regidora Erika Sánchez Martínez se consolida como el principal contrapeso político en el Gobierno de Culiacán, la Diputada Paola Gárate Valenzuela es la voz disidente más posicionada frente a la abrumadora mayoría que ejercen el Movimiento Regeneración Nacional y partidos aliados en el Congreso del Estado. Ambas priistas, de la misma manera que Paloma Sánchez Ramos lo hace en el Senado, representan la artillería pesada del Revolucionario Institucional en Sinaloa no sólo en el debate público sino para la competencia electoral de 2027.

Con estilos distintos e iguales fines, las tres están colocadas en el conocimiento ciudadano que percibe en ellas a mujeres de armas tomar, en el sentido figurado donde las ideas son los arsenales de la nueva lid entre gobierno y representantes populares, rivalidad que debe ser considerada ahora de baja intensidad en comparación con los niveles que presentará a partir del próximo año al acercarse la elección de Gobernador, alcaldes y diputados locales y federales.

Al margen de altisonancias en algunas y acusaciones sin el sustento de las pruebas en otras, quizá ya es un logro femenino en el PRI el hecho de que la imagen del partido proceda a recomponerse en Sinaloa transitando del rechazo popular, a ras de lo irascible, a atraer gradualmente la atención ciudadanía hacia posturas que coadyuvan a centrar el oscilante fiel de la balanza del poder. Erika Sánchez en Culiacán y Maribel Chollet en Mazatlán, por ejemplo, han sido perseverantes en ser la piedra en el zapato de Morena y la gente se los empieza a reconocer.

Esto quiere decir que serán mujeres las que libren las batallas en el Partido Revolucionario Institucional para obtener el voto de los sinaloenses en la gran encrucijada que significa la hazaña democrática de desplazar del control a Morena en los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual podría ser difícil aunque no imposible. Las aleccionadoras alternancias de 2000 cuando el PAN llegó a gobernar en México, y la de 2018 que instaló en Palacio Nacional a la autodenominada Cuarta Transformación, certifican que el pueblo determina sabiamente cuándo comienzan y terminan los ciclos del poder público.

La más reciente muestra de que el PRI sigue vivo en Sinaloa lo fue el primer informe de los diputados de este partido que forman parte de la 65 Legislatura, realizado el miércoles en las instalaciones del Congreso del Estado con numerosa asistencia y posicionamientos muy precisos, como el de Irma Moreno al plantear que a pesar de que la Oposición esté menguada, debe existir para hacer contrapeso como obligación política, destacando la presentación de 33 iniciativas que significan igual número “de intentos por corregir el rumbo, gritos que buscan romper el silencio impuesto por una mayoría que todo aprueba, menos lo que realmente transforma”.

La aguerrida Paola Gárate se describió a sí misma como Diputada que desde el primer día de ejercer la representación social “tuve claro que este cargo no era para aplaudir al poder, sino para interpelarlo, por eso he decidido ser una voz incómoda para el Gobierno, pero una voz muy necesaria para Sinaloa”. Por su parte el coordinador de la bancada, Bernardino Antelo, les recordó a los priistas que “sepan y sientan que nosotros somos las voces de ustedes y como lo ha dicho nuestro Presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI es la Oposición, pero también es el pasado y el futuro de México”.

En el análisis por partido, desbaratando las alianzas, el PRI mantiene la posición de segunda fuerza política en Sinaloa y si acude a las maniobras correctas y la actitud que lo plantee como competidor mesurado y no como derrotado exaltado, tiene posibilidad de recuperar la confianza de electores que dentro de unos meses explorarán a quién darle el voto en caso de que Morena deje de significarles esperanzas en materia de seguridad pública, oportunidades de desarrollo y bienestar no más fincado en el asistencialismo.

Con el temple de las Sánchez, Erika y Paloma, y la moderación de Paola Gárate que la baje del ring en el que pelea con todos durante rounds interminables sin los límites que impone la estrategia política, así como la acción tenaz de tantas mujeres priistas en los 20 municipios, tal vez el Revolucionario Institucional logre que otro gallo le cante en cuanto a la preferencia del electorado.