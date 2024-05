Para las elecciones de 2024 se espera que los jóvenes y las mujeres jueguen un papel decisivo debido a su proporción en el padrón electoral y a su creciente participación en los procesos democráticos.

No es una exageración afirmar que estos grupos, lejos de ser homogéneos, ejercen una influencia numérica avasallante en el padrón electoral, que por primera vez en la historia supera los 100 millones de votantes. La Lista Nominal, con más de 99 millones de registros, está dominada por las mujeres y por las juventudes, según las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE).

No sin mujeres

La noción de una mayoría de mujeres en el electorado no es un fenómeno nuevo, pero sí su magnitud: casi el 52 por ciento del padrón son mujeres. En cuanto a las y los jóvenes, constituyen el grupo etario más numeroso, con más de 26 millones de votantes entre los 18 y 29 años. Estos datos no sólo reflejan una realidad cuantitativa sino que también presagian una cualitativa, particularmente si consideramos que la participación electoral de las mujeres supera en promedio un 8 por ciento a la de los hombres y que las tasas de participación tienden a aumentar con la edad. Las mujeres no solamente son el grupo mayoritario en el Listado Nominal, sino que además votan en mayor porcentaje que los hombres.

Por otra parte, el análisis de la participación electoral de 2018 revela que aunque la juventud votó en un menor porcentaje (54 por ciento) que el resto de los grupos etarios, su potencial para inclinar la balanza electoral es significativo. Las tendencias muestran que si bien las elecciones legislativas suelen atraer menos votantes que las presidenciales, la constancia en la participación de los diferentes grupos de edad permanece.