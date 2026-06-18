Mundial 2026: semanas múltiples, oídos sordos

En los tres epicentros de la fiesta mundialista se mostró que México lleva años siendo un campeón, un campeón en desaparición. Las más de 133 mil personas que continúan desaparecidas son la muestra más contundente

A pesar de todo el tiempo que hubo para planear y ejecutar obras, y para prevenir situaciones políticas, llegó la hora de la inauguración del Mundial 2026 y lo que se ofreció fueron obras inconclusas y parchadas, y un ánimo social exacerbado.

Esta vez el Mundial de Futbol no fue ocasión para mejorar la infraestructura, y tampoco para serenar los ánimos.

Contrario al discurso oficial, la imagen que se proyecta no es la de un país en orden y prosperidad.

El sistemático caos que se vive en la Ciudad de México es inocultable para quienes nos visitan. La planeación está peleada con los gobiernos de la 4T. Pero también la prevención.

Todas y cada una de las manifestaciones de descontento se habían expresado con anterioridad, habían anunciado las acciones que emprenderían, y en lugar de procurar espacios de solución, se apostó por la contención.

Los maestros de la CNTE, los colectivos de madres buscadoras, las organizaciones de productores agrícolas, los transportistas, los trabajadores de la salud, los pensionados, a todos se les pudo haber atendido al menos para atenuar las protestas.