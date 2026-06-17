Le sacamos, como aficionados al deporte más popular del mundo, una tarjeta amarilla (de amonestación) a la actual directiva de la FIFA, por querer convertir la máxima fiesta mundialista del futbol en un evento elitista, cien por ciento comercial, siendo que el futbol desde sus orígenes es el deporte de los pueblos y tiene que respetarse su esencia popular

A partir del 11 junio y hasta el 19 de julio, los mexicanos y el mundo entero vamos a estar atentos a los resultados del Campeonato Mundial de Futbol realizado en nuestro País. En México -uno de los tres países sedes de este encuentro mundialista, junto con Estados Unidos y Canadá-, los encuentros van a tener lugar en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En nuestros más majestuosos estadios, los aficionados al deporte más popular del mundo -el futbol soccer- acudirán a presenciar importantes juegos de este torneo global.

La fiesta del futbol atrae la atención del mundo entero. Lo que nos pareció alto fue el precio de los boletos para presenciar en vivo la justa deportiva. La FIFA elevó los precios de los boletos de manera exorbitante, de tal forma que son impagables para el común de los aficionados. Solamente una élite social tiene capacidad para pagar esos precios desahogadamente, pero el público en general se tendrá que conformar con ver los partidos en casa, por televisión, o en las plazas donde se instalaron pantallas gigantes, como en el Zócalo de la Ciudad de México.

Por ejemplo, le sacamos, como aficionados al deporte más popular del mundo, una tarjeta amarilla (de amonestación) a la actual directiva de la FIFA, por querer convertir la máxima fiesta mundialista del futbol en un evento elitista, 100 por ciento comercial, siendo que el futbol desde sus orígenes es el deporte de los pueblos y tiene que respetarse su esencia popular.

La Selección Mexicana, en su debut, comenzó con el pie derecho, ganando de manera contundente su partido de apertura en el Mundial. Derrotó, con facilidad, al seleccionado de Sudáfrica 2 goles a 0, en el majestuoso Estadio Azteca, que se convirtió en el único estadio en el mundo que ha sido sede de tres copas del mundo. Este triunfo contundente de la Selección Azteca llena de optimismo a la afición y despeja las dudas previas, ya que había acumulado cinco derrotas y dos empates antes de este juego. Para nuestra selección esta victoria es muy importante, porque significa que, aprovechando su localía, puede llegar muy lejos.

La inauguración del Campeonato Mundial de futbol dejó buen sabor de boca. El estadio lucía majestuoso y la cultura mexicana se mostró en todo su esplendor, con sus talentosos artistas, sus mariachis, sus trajes típicos que acapararon la atención y la admiración del mundo, algo que nos llena de orgullo. El País ha demostrado estar a la altura, con un pueblo cariñoso y amable con los visitantes, y estadios majestuosos que se visten de gala, para recibir eventos tan importantes como esta fiesta mundial del deporte.

Lo único criticable son los grupos ultras, que pretenden aprovechar cuanta oportunidad se presenta para manifestar su amargura social. También la derecha que, con su “doble moral”, nada parece embonarle. Por un lado, grita pidiendo “orden” y, por el otro, quiere hacer aparecer al Gobierno como represivo e intolerante con la libertad de expresión. Todo lo contrario, en el País actualmente se ejercen, como en ninguna otra época, las libertades políticas. Se respeta el derecho irrestricto a la libertad de expresión y a la manifestación de las ideas, esto los ciudadanos lo corroboran diariamente y eso es lo que importa.

La Oposición y sus corifeos, como lo reiteramos, se quedan hablando solos, el pueblo está contento como viene funcionando el gobierno de la Cuarta Transformación, aprueba con entusiasmo los programas sociales, que llegan a la gente que realmente los ocupa para su bienestar, hay una derrama histórica de recursos públicos entre las capas sociales y, como nunca, reiteramos, se busca que los frutos de la Constitución lleguen a todos los mexicanos y no sólo los usufructúen unos cuantos aprovechados plutócratas.

Lo anterior tiene gran significado en el desarrollo del País. En el pasado no se conocían los apoyos sociales en beneficio de la gente, hoy se beneficia a amplios sectores sociales en todo el territorio nacional, esa es una realidad que no puede negarse. Por más campañas de desinformación que lance la derecha, no tiene eco en lo más mínimo. La gente está muy informada y los infundios de nada sirven para mover el ánimo de la ciudadanía, lo vamos a ver en las elecciones del 27.

Nuestros mejores augurios para el equipo que representa a México, en el Campeonato Mundial de Futbol, les deseamos su mejor desempeño en los juegos que les quedan por delante, y que sigan cosechando triunfos.