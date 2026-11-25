A iniciativa del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con base en fuentes de información abiertas construidas gracias al trabajo de múltiples organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, la doctora Carolina Jasso González ha diseñado el nuevo Sistema de Indicadores sobre la Violencia Letal en México, índice compuesto subnacional que mide en las 32 entidades federativas (2020–2026) la intensidad y composición de la violencia letal en México. Lo conoceremos como Sivilet.

Va más allá del homicidio doloso al integrar 12 indicadores en cuatro dimensiones -letalidad general, selectiva, oculta y estatal-, triangulando registros oficiales, documentación de sociedad civil y monitoreo hemerográfico de verificación (9 fuentes primarias). La herramienta busca describir la magnitud y la composición de la violencia letal, facilitar la comparación entre entidades y distinguir dimensiones que la tasa agregada de homicidio no identifica por sí sola. Incluye registros de desaparición, fosas y violencia contra grupos específicos. La comparabilidad está condicionada por las diferencias de cobertura y calidad de las fuentes.

La construcción de Sivilet siguió ocho etapas: revisión de literatura; revisión de la propuesta por dos pares académicos; selección de fuentes públicas; recopilación y verificación de datos; cálculo de indicadores; agregación y clasificación de perfiles; pruebas de robustez, y discusión de resultados con periodistas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas. El contraste entre fuentes y la revisión de las fechas de corte formaron parte de la verificación.

Este sistema de indicadores estudia las formas de violencia que producen la muerte y fenómenos estrechamente vinculados con ellas, como la desaparición de personas y el ocultamiento de cuerpos. Incorporar la desaparición no supone que las personas no localizadas hayan fallecido. El sistema no busca medir toda la violencia: se concentra en estas expresiones y excluye, por diseño, otros delitos y la percepción de inseguridad.

Dentro del objeto del instrumento, los mecanismos por los que se produce la muerte, los actores que la perpetran y las dinámicas territoriales en que ocurre son cualitativamente distintos y remiten a procesos sociales diferenciados. Entre esas formas se encuentran el asesinato de una persona periodista o defensora del territorio, que opera como mecanismo de silenciamiento e intimidación; el cuerpo localizado en una fosa clandestina, respecto del cual no suele existir certeza forense para imputar un homicidio; la desaparición de personas, y la muerte ocurrida en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad.

Son expresiones de violencia y fenómenos vinculados con la letalidad, relacionados entre sí, pero no intercambiables, y el sistema las trata, en consecuencia, como componentes constitutivos del fenómeno y no como manifestaciones de un proceso latente único.

Sivilet segmenta la violencia letal en cuatro dimensiones: general, selectiva, oculta y estatal. La letalidad general registra la muerte violenta desagregada por la condición de la víctima. La letalidad selectiva identifica la fracción de la violencia letal que se ejerce con una lógica de selección sobre actores con incidencia pública. La letalidad oculta mide el ocultamiento de cuerpos mediante las fosas clandestinas documentadas y los cuerpos recuperados en ellas.

En cuanto a la letalidad estatal, Sivilet utiliza los eventos registrados como enfrentamientos y sus resultados como indicadores indirectos del uso de la fuerza letal. No los interpreta como una medida directa de la confrontación entre el Estado y los grupos criminales. Una razón elevada de civiles fallecidos por enfrentamiento constituye una señal que requiere examinar las características de los eventos; por sí sola, no demuestra un uso excesivo de la fuerza ni identifica responsabilidades individuales. La dimensión cubre los hechos reportados por instituciones de seguridad pública estatales. No representa toda la actuación de las fuerzas federales y municipales. Como en las demás dimensiones, el índice documenta la coincidencia con otras formas de violencia, sin establecer relaciones causales.

En función de la disponibilidad de las fuentes, Sivilet se actualizará parcialmente cada tres meses y completo una vez al año, cuando se publican las fuentes anuales de fosas clandestinas y de enfrentamientos. Las cifras del año en curso son preliminares. El micrositio de Sivilet estará disponible a partir de hoy a las ocho horas en https://seguridadviacivil.ibero.mx/es-MX/home e incluye un explorador interactivo, una ficha para cada una de las 32 entidades, el informe, la nota metodológica y las bases de datos, también abiertas y descargables.

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Texto basado en la nota metodológica Sivilet.

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El autor es especialista en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina; académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.