Nace una estrella

Efectivamente, a muchos nos arrastran los demonios del estrellato y, prácticamente, nos desvinculamos de cualquier otra conexión que no sea la búsqueda de la fama, honores, vanidad, egoísmo, soberbia, riqueza y prestigio.

La película Nace es una estrella se filmó como crítica al mundo descarnado de Hollywood, a la vez que se puntualizaba el sistema utilizado para contratar actores, comúnmente conocido como “Star-system”.

La película ha tenido cuatro versiones: la primera procede de 1932 y fue dirigida por John Cukor; la segunda, dirigida por él mismo, en 1954, con los actores Judy Garland y James Mason; la tercera, dirigida por Frank Pierson en 1976, que es la que varios de mi generación recordamos con la interpretación de Kris Kristofferson (quien falleció el 28 de septiembre de 2024, a los 88 años) y Barbra Streisand. La cuarta versión fue dirigida, producida y protagonizada por Bradley Coooper, acompañado por Lady Gaga, en 2018.

El argumento es muy sencillo: un actor en decadencia y alcoholizado decide lanzar al estrellado a su pareja, quien tiene muchas cualidades, aunque eso contribuya a su alejamiento y más rápida autodestrucción.

Sorprende que haya sido una persona algo altruista, porque muchas de las estrellas de cine se vuelven ególatras y despiadadas, al estilo de la actriz Vivien Leigh, en su papel de Scarlett O’Hara, en la icónica película Lo que el viento se llevó (Gone with the wind), de 1939.

La auténtica estrella no busca su propia proyección ni iluminarse a sí misma para que todos la contemplen, sino que dedica su luz para que los demás vean claramente cuál es el camino que deben seguir, tal cual hizo la estrella de Belén para conducir a los magos a su destino.

¿Obro como auténtica estrella? ¿Busco que los reflectores se posen sobre mí?