María tiene 17 años y vive en una comunidad rural de Choix, Sinaloa. Tiene 30 semanas de embarazo y apenas ha acudido a una consulta prenatal.
Hace un mes, aprovechando que fue al mercado, entró a uno de esos consultorios médicos que se encuentran junto a las farmacias para saber cómo estaba su bebé. Se siente bien, no tiene molestias importantes y está convencida de que los caldos, las lentejas y el atole que le prepara su suegra son suficientes para mantenerla bien alimentada.
Su esposo, Juan, trabaja en el campo. Él es originario de Guerrero y ella de Hidalgo; apenas llevan tres meses viviendo en Sinaloa. La vida no ha sido sencilla. Juan trabaja jornadas de hasta 12 horas bajo temperaturas que pueden superar los 40 grados y el dinero apenas alcanza para cubrir las necesidades de la familia. Los domingos son su único día de descanso.
Este domingo, María comienza a sentirse mal. Tiene cólicos y dolor abdominal, pero Juan piensa que todavía falta mucho para el nacimiento. Recuerda que hace un par de meses un médico la revisó y todo parecía estar bien. Además, la próxima semana, cuando reciba su pago, piensa llevarla a realizarse los estudios que le solicitaron.
La noche avanza y los dolores aumentan. No hay transporte disponible para trasladarse a la cabecera municipal y la posibilidad de acudir a un hospital más lejano representa gastos que difícilmente pueden cubrir. Juan piensa en el trabajo del día siguiente, en el dinero que no tienen y en lo complicado que sería permanecer varios días fuera de casa.
María pasa la noche con dolor. Su bebé ya no se mueve como antes. Tiene miedo, pero tampoco sabe exactamente qué está sucediendo. Nunca le realizaron un ultrasonido y gran parte de lo que conoce sobre el embarazo proviene de los consejos familiares y las creencias que han acompañado a su comunidad durante generaciones.
A las siete de la mañana, el dolor se vuelve insoportable. Aparece el sangrado y María comprende que algo no está bien. Una prima consigue llevarla de raite al hospital.
El personal médico la recibe y la valora: tiene ocho centímetros de dilatación. El nacimiento es inminente. En urgencias nace un hermoso bebé de apenas 30 semanas de gestación. Sin embargo, no consigue respirar adecuadamente. Necesita atención neonatal especializada, asistencia para respirar y cuidados intensivos. Su condición requiere un traslado a Culiacán.
Ahora, María enfrenta una de las experiencias más difíciles que puede vivir una madre: ver a su hijo luchar por su vida desde sus primeros minutos fuera del vientre materno.
Su historia no es solamente la de un nacimiento prematuro. Es también la historia de las barreras que todavía enfrentan muchas mujeres: embarazo adolescente, pobreza, migración, falta de información, atención prenatal insuficiente, dificultades de transporte y desigualdad en el acceso a los servicios de salud.
Y, sobre todo, es una historia que nos recuerda que llegar a tiempo puede cambiarlo todo.
Cada 15 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional de la Niña y el Niño Prematuro, una fecha que busca visibilizar las necesidades de los bebés que nacen antes de completar las 37 semanas de gestación y reconocer el trabajo de quienes participan en su atención.
La prematurez representa uno de los mayores desafíos de la salud materna e infantil. Sus complicaciones constituyen una de las principales causas de mortalidad durante el periodo neonatal. Los bebés que nacen antes de tiempo pueden enfrentar dificultades respiratorias, infecciones, alteraciones neurológicas y problemas para alimentarse y regular su temperatura.
Sin embargo, nacer prematuramente no significa tener un futuro limitado. Con una atención oportuna, personal especializado, tecnología médica, seguimiento adecuado y acompañamiento familiar, muchos de estos pequeños pueden superar las complicaciones iniciales y alcanzar un desarrollo saludable.
La evidencia científica ha demostrado que las primeras etapas de la vida son determinantes para la salud y el desarrollo de una persona. La genética importa, pero también lo hacen las condiciones en las que transcurre el embarazo, la alimentación, el entorno familiar, la estimulación temprana y el acceso a los servicios de salud.
Por eso, hablar de prematurez también significa hablar de prevención y de los primeros 1,000 días de vida: los 270 días del embarazo y los primeros 730 días después del nacimiento.
En México, el Protocolo Nacional de Atención Médica de los Primeros 1,000 Días de Vida (PRONAM) establece una estrategia para fortalecer y estandarizar la atención preventiva, nutricional y médica desde el embarazo hasta los dos años de edad.
Entre sus principales acciones destacan:
Durante el embarazo:
- Acudir oportunamente a las consultas prenatales y cumplir con el seguimiento médico recomendado.
- Recibir suplementación con ácido fólico y hierro de acuerdo con las indicaciones médicas.
- Mantener actualizado el esquema de vacunación recomendado durante el embarazo.
- Identificar factores de riesgo y signos de alarma que requieran atención inmediata.
- Recibir orientación sobre alimentación, salud mental y cuidados durante la gestación.
Al momento del nacimiento:
- Garantizar una atención segura y humanizada del parto.
- Favorecer el pinzamiento oportuno del cordón umbilical y el contacto piel con piel cuando las condiciones clínicas lo permitan.
- Proporcionar vitamina K y las vacunas correspondientes.
- Garantizar atención neonatal especializada cuando el recién nacido lo necesite.
Durante los primeros dos años de vida:
- Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla junto con la alimentación complementaria adecuada.
- Realizar los tamizajes correspondientes para identificar oportunamente enfermedades y alteraciones del desarrollo.
- Vigilar el crecimiento, la nutrición y el neurodesarrollo.
- Dar seguimiento especializado a los bebés prematuros, de acuerdo con sus necesidades.
Estas acciones no son simples recomendaciones médicas. Son intervenciones que pueden transformar la vida de una persona y disminuir riesgos que, en muchos casos, pueden prevenirse o atenderse oportunamente.
La historia de María nos deja una reflexión que no podemos ignorar: no basta con tener hospitales preparados para atender las complicaciones; necesitamos comunidades donde las mujeres puedan recibir atención antes de que estas aparezcan.
La prevención debe comenzar mucho antes del nacimiento. Necesitamos fortalecer la atención primaria, acercar los servicios de salud a las comunidades rurales, garantizar el control prenatal, mejorar los mecanismos de referencia y traslado, combatir las barreras económicas y culturales y promover que las familias reconozcan los signos de alarma.
También debemos comprender que detrás de cada embarazo hay una historia, una familia y condiciones sociales que pueden facilitar o dificultar el acceso a una atención adecuada.
No podemos responsabilizar únicamente a una madre por no acudir a consulta cuando existen comunidades sin transporte, familias sin recursos y servicios de salud que todavía tienen dificultades para llegar a todos los rincones del país.
La salud pública tiene precisamente esa responsabilidad: construir condiciones para que el lugar donde una mujer nace, vive o trabaja no determine las oportunidades de supervivencia y desarrollo de sus hijos.
Ningún bebé debería tener que luchar por su vida por causas que pudimos prevenir. Ninguna madre debería enfrentar sola el miedo de un nacimiento prematuro.
Necesitamos seguir invirtiendo en prevención, atención neonatal, infraestructura, personal especializado y, sobre todo, en un sistema de salud cercano a las personas.
Porque cada bebé merece una oportunidad de comenzar la vida con salud, dignidad y esperanza.
Finalmente, mi reconocimiento, respeto y admiración a mis amigos neonatólogos, enfermeras, enfermeros y a todo el personal de salud que, con conocimiento, vocación y una enorme calidad humana, acompañan a estos pequeños guerreros en sus primeros días de vida.
Hay quienes salvan vidas cuando estas ya comenzaron a correr peligro; otros trabajan todos los días para evitar que ese peligro aparezca.
A todos ellos, gracias por recordarnos que, incluso cuando un bebé llega antes de tiempo, nunca debemos llegar tarde con la atención, el cuidado y la esperanza.