“Brindar a los bebés prematuros un buen comienzo para un futuro esperanzador”.

15 de noviembre | Día Mundial de la Prematuridad

María tiene 17 años y vive en una comunidad rural de Choix, Sinaloa. Tiene 30 semanas de embarazo y apenas ha acudido a una consulta prenatal.

Hace un mes, aprovechando que fue al mercado, entró a uno de esos consultorios médicos que se encuentran junto a las farmacias para saber cómo estaba su bebé. Se siente bien, no tiene molestias importantes y está convencida de que los caldos, las lentejas y el atole que le prepara su suegra son suficientes para mantenerla bien alimentada.

Su esposo, Juan, trabaja en el campo. Él es originario de Guerrero y ella de Hidalgo; apenas llevan tres meses viviendo en Sinaloa. La vida no ha sido sencilla. Juan trabaja jornadas de hasta 12 horas bajo temperaturas que pueden superar los 40 grados y el dinero apenas alcanza para cubrir las necesidades de la familia. Los domingos son su único día de descanso.

Este domingo, María comienza a sentirse mal. Tiene cólicos y dolor abdominal, pero Juan piensa que todavía falta mucho para el nacimiento. Recuerda que hace un par de meses un médico la revisó y todo parecía estar bien. Además, la próxima semana, cuando reciba su pago, piensa llevarla a realizarse los estudios que le solicitaron.

La noche avanza y los dolores aumentan. No hay transporte disponible para trasladarse a la cabecera municipal y la posibilidad de acudir a un hospital más lejano representa gastos que difícilmente pueden cubrir. Juan piensa en el trabajo del día siguiente, en el dinero que no tienen y en lo complicado que sería permanecer varios días fuera de casa.

María pasa la noche con dolor. Su bebé ya no se mueve como antes. Tiene miedo, pero tampoco sabe exactamente qué está sucediendo. Nunca le realizaron un ultrasonido y gran parte de lo que conoce sobre el embarazo proviene de los consejos familiares y las creencias que han acompañado a su comunidad durante generaciones.

A las siete de la mañana, el dolor se vuelve insoportable. Aparece el sangrado y María comprende que algo no está bien. Una prima consigue llevarla de raite al hospital.

El personal médico la recibe y la valora: tiene ocho centímetros de dilatación. El nacimiento es inminente. En urgencias nace un hermoso bebé de apenas 30 semanas de gestación. Sin embargo, no consigue respirar adecuadamente. Necesita atención neonatal especializada, asistencia para respirar y cuidados intensivos. Su condición requiere un traslado a Culiacán.

Ahora, María enfrenta una de las experiencias más difíciles que puede vivir una madre: ver a su hijo luchar por su vida desde sus primeros minutos fuera del vientre materno.

Su historia no es solamente la de un nacimiento prematuro. Es también la historia de las barreras que todavía enfrentan muchas mujeres: embarazo adolescente, pobreza, migración, falta de información, atención prenatal insuficiente, dificultades de transporte y desigualdad en el acceso a los servicios de salud.

Y, sobre todo, es una historia que nos recuerda que llegar a tiempo puede cambiarlo todo.