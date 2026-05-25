Nacionalismo soberano de la Presidenta

El discurso de Claudia Sheinbaum insiste en la defensa de la soberanía de México frente a una amenaza externa que hoy no aparece en el horizonte inmediato

A la Presidenta Sheinbaum Pardo le gusta pronunciar discursos nacionalistas básicos y elementales, se siente cómoda con ellos, y éstos tienen como base los libros de historia de sexto de primaria del programa oficial.

Supongo que piensa que esta narrativa produce empatía con su base social, formada, en su gran mayoría, en el nacionalismo que se expresa en esos textos doctrinarios. Ella aborda el tema venga o no al caso.

Todos sus discursos hacen referencia de manera críptica a una posible invasión, que ve como inminente, del Ejército de Estados Unidos a territorio de México, de ahí la insistencia del tema.

A pesar de los discursos del Presidente Trump, en los planes del gobierno de Estados Unidos no se contempla una invasión masiva a México, pero la Presidenta la hace patente todos los días en su discurso.

Altos mandos del Ejército me dicen que la única estrategia para enfrentar una acción de fuerza del vecino del norte es la diplomacia, pues a nivel militar no existe ninguna posibilidad de enfrentar y resistir. Las desigualdades son abismales.

Y, de darse una invasión, que violentaría el derecho internacional y merecería todo tipo de condenas, los discursos de la Presidenta serían solo frases al aire que no tendrían ninguna posibilidad de hacer frente al poder del Ejército más poderoso y preparado del mundo.

Aquí, párrafos de discursos sobre el tema pronunciados por la Pesidenta entre el 3 de febrero y el 11 de mayo de 2026 que expresan la manera en la que trata el tema.