Desde siempre me he preguntado cómo era posible que este mundo fuera un crisol de infinitas formas. Me maravillaba pensar que jamás iba a encontrarme con dos fragmentos de algo exactamente iguales. Cuando digo infinitas no me refiero a muchísimas, infinitas quiere decir que ninguna forma se repite jamás ni en el espacio ni en el tiempo, ni siquiera ampliando a nivel microscópico hasta llegar a nivel atómico. He aprendido a lo largo de los años cómo no hay dos hojas de un mismo árbol, dos granos de arena, dos alas de mosca, dos pupilas, dos huellas dactilares o ni siquiera dos gotas de agua exactamente iguales, jamás, ni en toda la eternidad o la inmensidad del espacio. Abruma pensarlo, ¿no os parece?

Esto lo han demostrado los científicos a nivel cristalográfico. El dicho que siempre hemos escuchado: «No existen dos copos de nieve iguales», que en realidad se refería a que no existen dos cristales de hielo que cristalicen exactamente igual. Es cierto, absolutamente todos a nivel microscópico son diferentes. El profesor Ken Libbrecht ha conseguido crear dos copos prácticamente idénticos en laboratorio, pero él mismo reconoce: «Me gusta llamarlos copos gemelos idénticos porque son como las personas gemelas idénticas, son muy parecidos, pero realmente no son perfectamente iguales».

Y estamos hablando de copos de menos de un milímetro. Si lo hacemos extensible a cualquier cristal del elemento o molécula que se nos ocurra, sucede exactamente lo mismo. Nunca encontraremos dos exactamente iguales. Parecidos, sí, casi idénticos también, pero exactos ni uno solo en toda la extensión del universo desde que se produjo el Big Bang.

Como veis, este mundo es realmente extraordinario, mucho más de lo que quizá imaginamos. Sin embargo, un día llegas a la escuela y tu maestro te explica que los elementos mínimos que conforman toda esa materia infinita son idénticos entre sí, que todos los átomos de un mismo elemento son exactos, calcos precisos los unos de los otros.

Comienzas desde lo más grande y vas reduciendo el foco hasta lo microscópico y aún más y sigue siendo infinito. Luego llegas a lo que ya no podemos ver y solo podemos medir indirectamente o calcular matemáticamente y resulta que esa infinitud de formas infinitas súbitamente se rompe. De repente, los protones son todos exactamente iguales, los electrones también y por tanto átomos equivalentes son exactos entre sí. ¿Qué ha ocurrido al cruzar ese límite? ¿No es posible que haya un problema de precisión o de percepción en la medida? Hay un abismo tan grande que no nos debería incomodar que así fuera.

Y aquí viene la paradoja del universo infinito que expongo. Hagamos una abstracción, supongamos que el universo está compuesto por bloques de Lego equivalentes a los átomos. El Hidrógeno sería al bloque más pequeño de una sola unidad de ancho, el Helio correspondería al bloque de dos unidades y así hasta el elemento 98 de la tabla periódica, el último que por ahora se cree que puede llegar a aparecer en estado natural. En este caso, qué pensáis, ¿sería posible que bloques idénticos fueran capaces de crear un universo eternamente infinito de formas de manera ilimitada por muy diminutos que estos bloques sean?

A mi entender, no es posible. Si construyes con bloques idénticos, más pronto o más tarde, con más o menos amplitud espacial o temporal te acabarán por aparecer formas exactamente iguales. Átomos repetibles generarían moléculas repetibles y éstos, cristales idénticos. No obstante, ya hemos visto que no es el caso de nuestro universo. Dicho de otro modo: un universo totalmente infinito debe serlo también en lo pequeño, en sus unidades mínimas. En este punto alguien podría decirme: «bueno, es que una modificación infinitesimal puede generar un cambio enorme, eso ya está demostrado». Efectivamente, es precisamente lo que postula la Teoría del Caos, sin embargo, esta teoría para explicar este hecho desarrolla los fractales y estos acaban repitiéndose más pronto o más tarde. Necesitamos algo más.

