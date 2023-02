Un joven sereno escribe

un texto incendiario

“De La Boétie había nacido en 1530 en una familia burguesa de magistrados y llegaría a serlo desempeñando labores de asesor en el Parlamento de Burdeos. Era una época turbulenta marcada por las guerras de religión entre católicos y hugonotes, donde se sucedían los saqueos, las revueltas y la represión por parte de las fuerzas de Enrique II.

Del autor de El discurso sobre la servidumbre voluntaria se conoce su gran cultura clásica, su vocación humanista, sus convicciones católicas y su tolerancia religiosa en una época marcada por la intolerancia. Se sabe que dedicó su contundente Discurso a Guillaume de Lur, a quien sucedió en el Parlamento de Burdeos. Se sabe que circulaban copias del mismo y que su uso intencionado por parte del protestantismo llevó a Montaigne -a quien nombró su albacea- a posponer su publicación y a dedicar párrafos explicativos sobre las intenciones del autor en el mencionado De la amistad.

En la presentación de El discurso, recientemente publicado por Trotta, el profesor Pedro Lomba hace hincapié en las «múltiples precauciones tomadas [por Montaigne] para que no se consume la injusticia de convertir a su amigo en un opositor político de la monarquía y el catolicismo triunfantes». Montaigne, por su parte, dice que se trata de un mero ejercicio (de retórica), como si quisiera quitarle importancia.

Y sí, es verdad, tiene forma y estructura de ejercicio, pero también lo es que De La Boétie empieza por señalar al tirano, lo retrata como el niño que gritó ‘el rey va desnudo’ y, para rematar, da instrucciones para derrocarlo: «No hay necesidad de combatir a este solo tirano, no hay necesidad de derrotarlo; es derrotado por sí solo con tal de que el país no consienta su servidumbre; no hay que quitarle nada, sino nada darle».

Y lo que empezó siendo un texto contra el tirano se vuelve rápidamente contra todos aquellos que lo permiten vivir, que le han entregado su voluntad y su libertad con ella: «¡Pobres y miserables pueblos insensatos, naciones obstinadas en vuestro mal y ciegas a vuestro bien! Os dejáis arrebatar ante vosotros lo mejor y lo más claro de vuestros bienes (...)». El libro también llamado El contra uno se vuelve contra todos; contra el tirano, sí, pero también contra los siervos pasivos, entregados que ni piensan ni actúan ni -lo más fácil y eficaz- dejan de servir: «Resolveos a no servir más y seréis libres», afirma un De La Boétie que viene de despacharse a gusto.