@causaencomun / Animal Politico / @Pajaropolitico

La afirmación de que el narco es el quinto empleador del país se genera a partir de un modelo que, como cualquier otro, depende enteramente de la definición de supuestos; es decir: hechos sobre los que no se puede tener una certeza absoluta, que pueden ocurrir o no. Es un asunto de epistemología básica: un modelo genera conclusiones primero remitiéndose a un mundo puramente hipotético, no a la realidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar modelos matemáticos para explicar los hechos sociales, ya ni digamos para pretender predecir su curso.