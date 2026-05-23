Narco/Gobierno: huellas invisibles pero indelebles

El crimen organizado no necesita solamente territorios. Necesita gobiernos. Necesita protección institucional, omisiones estratégicas y sistemas políticos incapaces o indispuestos a confrontarlo. Y cuando eso ocurre, la violencia deja de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en un problema constitucional.

Como lo he escrito antes, en mi opinión, las democracias rara vez mueren de manera estridente. No suelen desplomarse entre tanques ni incendios parlamentarios. En nuestro tiempo, su deterioro es más silencioso, más sofisticado y, precisamente por ello, más peligroso. Ocurre en las grietas donde el poder político y las estructuras criminales aprenden a coexistir sin dejar demasiadas huellas.

Porque el crimen organizado no necesita solamente territorios. Necesita gobiernos. Necesita protección institucional, omisiones estratégicas y sistemas políticos incapaces o indispuestos a confrontarlo. Y cuando eso ocurre, la violencia deja de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en un problema constitucional.

La discusión pública suele formularse de manera equivocada. Se pregunta si existe una prueba definitiva de un pacto explícito entre Morena y el crimen organizado. Como si los acuerdos clandestinos fueran contratos notariales. Como si la criminalidad política dejara recibos.

Pero los fenómenos de captura criminal nunca funcionan así.

Nadie firma un convenio con un cártel. Nadie registra en contabilidad el financiamiento ilícito. Nadie deja por escrito que una candidatura opositora debía ser intimidada o que un territorio debía permanecer bajo control criminal para alterar una elección.

Por eso, en derecho electoral, inteligencia criminal y análisis institucional, la causalidad rara vez se construye mediante una prueba “smoking gun”. Se construye mediante indicios convergentes. Patrones. Reiteraciones. Beneficios sistemáticos. Omisiones demasiado constantes para ser casuales.

La pregunta verdaderamente importante no es únicamente si Morena pactó con organizaciones criminales. La pregunta relevante es otra, mucho más incómoda: ¿existe un patrón consistente de beneficios electorales, tolerancia gubernamental y protección institucional que permita inferir una relación funcional entre estructuras criminales y gobiernos emanados de Morena?

Ese matiz cambia todo.

Porque una democracia no puede quedar indefensa frente a pactos diseñados precisamente para no dejar prueba directa. Si la única evidencia admisible fuera la confesión explícita del poder o del crimen, entonces la captura institucional sería prácticamente imposible de acreditar.

La historia reciente de México comienza a mostrar regularidades difíciles de ignorar.

Territorios con fuerte presencia criminal donde operadores opositores son intimidados o asesinados. Municipios donde candidaturas rivales se inhiben. Regiones completas donde el oficialismo hace campaña sin obstáculos mientras el miedo reduce el espacio de competencia. Resultados electorales atípicos acompañados por violencia selectiva. Investigaciones congeladas. Denuncias minimizadas. Personajes políticamente protegidos pese a vínculos territoriales alarmantes.

Cada hecho, por separado, puede parecer insuficiente. Pero la causalidad política rara vez nace de un solo hecho. Surge de la constelación de eventos.

En materia criminal y electoral, los indicios adquieren fuerza cuando son graves, precisos y concordantes.

Graves, porque involucran asesinatos, amenazas, captura territorial y coacción política.

Precisos, porque tienen fechas, territorios, actores y consecuencias verificables.

Concordantes, porque apuntan reiteradamente en la misma dirección.

Y lo que comienza a emerger en México no parece un accidente aislado, sino un patrón.

La reiteración importa. Mucho.

Si una fuerza política se beneficia una sola vez de una elección contaminada por violencia criminal, puede alegarse contingencia. Pero cuando el fenómeno se repite en distintos estados, procesos y contextos, la explicación de la casualidad empieza a perder credibilidad.

La repetición convierte el accidente en estructura.

Y cuando esa estructura produce beneficios electorales recurrentes, la democracia enfrenta un problema de legitimidad mucho más profundo que una simple irregularidad administrativa.

Por eso, quizá el concepto correcto no sea únicamente “narcopolítica”. Tal vez la definición más precisa sea otra: ventaja electoral ilícita derivada de captura territorial criminal.

La diferencia es importante. Porque no depende necesariamente de probar reuniones clandestinas entre dirigentes y delincuentes. Depende de demostrar algo más sofisticado: que ciertas condiciones de violencia, intimidación y control territorial producen beneficios sistemáticos para una fuerza política específica mientras el Estado tolera, minimiza o administra selectivamente esa realidad.

Eso no es todavía una condena penal. Pero sí puede constituir una hipótesis causal robusta para investigación electoral, periodística y constitucional.

Y aquí aparece otra distinción crucial que el debate público suele confundir.

La responsabilidad penal exige estándares muy altos: autoría directa, dolo, financiamiento ilícito comprobado y colaboración específica.

La responsabilidad electoral es distinta: basta demostrar afectaciones a la autenticidad del sufragio, inequidad en la contienda o intervención indebida.

Y la responsabilidad política es aún más amplia: se construye mediante patrones de conducta, beneficios obtenidos, omisiones sistemáticas y protección institucional.

Por eso, la ausencia de sentencias no equivale necesariamente a inocencia estructural.

En contextos de captura criminal, la impunidad puede ser precisamente parte del fenómeno.

Y esa es quizá la parte más perturbadora del problema.

Porque cuando el crimen altera territorios y el poder político obtiene beneficios recurrentes sin desmontar esas redes, la pregunta deja de ser policial. Se vuelve democrática.

¿Puede una fuerza política seguir siendo considerada entidad de interés público cuando se beneficia sistemáticamente de territorios donde la libertad del sufragio ha sido erosionada por la violencia?

La legislación mexicana establece que los partidos pueden perder el registro por incumplir de manera grave y sistemática sus obligaciones constitucionales y legales. Naturalmente, una afirmación de esa magnitud requiere prudencia analítica y rigor probatorio. Pero precisamente por eso resulta indispensable construir investigaciones serias y no refugiarse en la comodidad de exigir pruebas imposibles.

Porque la democracia no puede defenderse únicamente de amenazas visibles.

También debe aprender a reconocer las huellas invisibles pero imposibles de borrar.

Las que no aparecen firmadas.

Las que no dejan contratos.

Las que se esconden detrás de silencios demasiado constantes, de omisiones demasiado convenientes y de beneficios demasiado reiterados para seguir llamándolos coincidencia.

Y cuando la coincidencia se vuelve patrón, la República tiene la obligación de mirar de frente lo que durante este tiempo prefirió no nombrar.

–

El autor es especialista en materia político-electoral, comunicación política e innovación.