Ni cómo ayudarlos

¿Recuerda que le platiqué del asunto de Don Bosco? Por si no lo recuerdan, Don Bosco es la asociación civil a la que el 29 de diciembre de 2001 el Ayuntamiento le donó (DONACIÓN) un inmueble de 481 metros cuadrados para que construyera un albergue cercano a La Gran Plaza.

El albergue debería estar construido en dos años, es decir, para el 29 de diciembre de 2003.

Pues bien, al modo, el albergue no se construyó nunca y, lo que si se construyó sobre el inmueble, fueron unos flamantes departamentos o condominios.

En la cláusula segunda, punto 3 de la DONACIÓN, se dijo textualmente que: “...La presente DONACIÓN se revertirá en favor del HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLÁN, en caso de que la Asociación PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO, ASOCIACIÓN CIVIL, dentro del plazo de dos años no construya el albergue o le dé un fin diferente para el cual se encuentra destinada la presente donación...”

No se necesita ser un Doctor en Derecho para tener claro que, si no se construía el albergue en dos años o se le daba un fin distinto al inmueble donado, la donación se revertiría en favor del Ayuntamiento.

Aunque usted no lo crea, a plena luz del día, y a ciencia y paciencia del Ayuntamiento, no solo no se construyó el albergue en los dos años fijados, sino que se construyó un edificio de departamentos de varios pisos.

Las dudas que surgen aquí son: ¿Cómo es posible que se haya expedido un permiso de construcción para construir algo que no correspondía con la donación?

¿Cómo es posible que desde el 30 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento no haya demandado judicialmente la reversión de la propiedad por no haberse construido el albergue?

Con dinero baila el perro dice el refrán popular. ¿Será esa la respuesta a mis preguntas?

Esperemos que, si en el Ayuntamiento leen esta columna, de inmediato den las instrucciones necesarias para corregir los errores y castigar a los culpables.

¿O qué? ¿Veremos otro claro ejemplo de impunidad como el de NAFTA y ni un dedo van a mover?