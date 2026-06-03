Errores de edición introducidos en el Siglo 17 alteraron el sentido original del Nican Motecpana, generando interpretaciones equivocadas sobre la Virgen de Guadalupe, incluida la idea de un origen español de la imagen y una supuesta invitación dirigida a indígenas. Investigaciones recientes corrigen estas distorsiones al recuperar la versión original en náhuatl de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, lo que reconfigura la comprensión histórica del relato guadalupano.

En la década de 1590, el mestizo Fernando de Alva Ixtilxóchitl (Ciudad de México, 1578-1650) escribe Nican Motecpana, que son las dos primeras palabras del texto náhuatl que se traducen como “aquí se refieren ordenadamente”.

El autor, descendiente directo de la casa gobernante del señorío Acolhua de Texcoco, alumno del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fue Gobernador de Texcoco, y un reconocido escritor e historiador.

La obra trata sobre algunos milagros de la Virgen de Guadalupe, y hay referencia a la vida de San Juan Diego, y de su tío Juan Bernardino. Antes, Antonio Valeriano (Azcapotzalco 1520-Ciudad de México 1605), había escrito el Nican Mopohua (1545-1546).

Valeriano, indígena noble mexica-tepaneca, estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fue escritor, docente, rector del colegio y gobernante de Mexicapan, en Azcapotzalco. Fue informante y discípulo distinguido de fray Bernardino de Sahagún.

De Alva Ixtilxóchitl retoma el texto de Valeriano, que lo incluye como la primera parte, sin citarlo, y luego añade la suya donde relata nuevos milagros y episodios de la vida de Juan Diego. Termina el texto con una oración a la Virgen de Guadalupe.

En 1649, Luis Lasso de la Vega, publica el Nican Motecpana como suyo sin citar a Antonio Valeriano y a Fernando de Alva Ixtilxóchitl, y le pone por título en náhuatl Hueoi Tlamahuzoltica, que se traduce como El Gran Acontecimiento.

El náhuatl de este texto es más legible que la obra original de Fernando de Alva Ixtilxóchitl, por la nitidez de los caracteres de imprenta, y esta publicación es la que los autores posteriores han tomado para sus traducciones al español.

El análisis crítico, las anotaciones y las reflexiones del texto que leí, que ahora comento, son obra del canónigo Eduardo Chávez (Ciudad de México, 1956), postulador oficial de la Causa de Canonización de San Juan Diego y director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y de Jorge Arredondo Sevilla (Tecate, Baja California), investigador del instituto y que actualmente estudia el doctorado en teología en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos.

Ellos sostienen que después de 369 años, descubren que en la versión de Lasso de la Vega hay un error, que se ha repetido en todas las anteriores traducciones al español, que alteran la obra original de Fernando de Alva Ixtilxóchitl.

El error en la obra de Lasso de la Vega es de paginación y cambia el sentido de una parte del texto original. En su versión parece que se está hablando de la imagen de la Virgen de Guadalupe como si hubiera sido traída de España, cuando se hace relación a la Virgen de los Remedios.

Y el otro error es como si estuviera invitando a los indígenas a venerar la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando a quien se invita es a los eclesiásticos españoles, para que de las gracias de ésta también ellos participen.

Para esta versión, el texto original que Chávez y Arredondo Sevilla tradujeron del náhuatl al español es el Nican Motecpana, que en 1590 escribe Fernando de Alva Ixtilxóchitl. Incluyen el Fasímil de la versión original.